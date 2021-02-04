Kırmızı Oda 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Boncuk öldü mü?
Kırmızı Oda 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen dizinin son bölümünde kesip gerçek hayata dönmeyi reddeden Boncuk’un ölüp ölmediği merak konusu haline gelmişti. İzleyiciler yeni bölümün yayınlanmasının ardından merak ettikleri soruya yanıt buldular. İşte Kırmızı Oda 23. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda izleyicileri heyecanla yeni bölüm fragmanını bekliyorlardı. Kırmızı Oda’nın son bölümünün ardından Burcu Biricik’in diziden ayrılıp ayrılmadığı merak edilmeye başlanmıştı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Boncuk’un hastanede olduğu görülüyor.
KIRMIZI ODA’DA BONCUK ÖLDÜ MÜ?
Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde Boncuk’un ölüp ölmediği merak edilen konulardan biri olmuştu. Dizinin yeni bölüm fragmanında Binnur Kaya’nın hayat verdiği doktor hanım hastaneye gidiyor. Doktor hanımın Bokcuk’u ziyaret ettiği görülüyor.
Fragmanda yer alan bilgilere göre Burcu Biricik bu hafta da Kırmızı Oda dizisinde yer alacak.
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