Kırmızı Oda 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Kırmızı Oda yeni bölümde Kumru ölümle burun buruna...

Kırmızı Oda 20. bölümü ile cuma akşamı Tv8 ekranlarında diziseverler ile buluşacak. Yeni bölüm öncesi dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Doktor Hanım’ın verdiği ilaçlar sayesinde halüsinasyonlardan kurtulan Boncuk'un Can'la olan ilişkisi dikkat çekti. Diğer yandan Doktor Ayşe'nin Doktor Hanım'a bu hafta anlatacakları yeni bölümde ekranlara gelmeye devam edecek.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kırmızı Oda'nın 20. bölümünde; Boncuk (Burcu Biricik) Doktor Hanım’ın verdiği ilaçlar sayesinde halüsinasyonlardan kurtulup gerçek yaşamla yüzleşir. Doktor Hanım, Doktor Ayşe’yi bu sefer kendisi ziyaret eder ve babasının ölümünden hissettiği suçluluk duygusunu, ardından aynı evi paylaştığı dayısıyla kurduğu güçlü bağı anlatır. Yavuz’un peş peşe yaptığı kötülüklerden sonra sevilmeyi hak etmediğine inanmış Kumru (Aslıhan Gürbüz), Doktor Hanım’ın desteği ile kendini bağışlaması gerektiğini fark eder. Deniz ise Piraye’nin ilişkilerine temkinli yaklaşmasına içerler.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosu arasında, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan gibi isimler yer alıyor.

KIRMIZI ODA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda, Cuma günleri izleyicilerle buluşuyor. Kırmızı Oda'nın tekrar bölümleri ise haftanın belirli günleri izleyicilerin karşısına çıkıyor.