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Haber Giriş: 10.09.2020 - 19:11 | Son Güncelleme:

Kırmızı Oda 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Kırmızı Oda ne zaman ve saat kaçta?

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Kırmızı Oda 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Kırmızı Oda ne zaman ve saat kaçta?
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Kırmızı Oda 2. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan ve izleyiciler tarafından ilgi gören Kırmızı Oda dizisinin ilk bölümünde Meliha'nın hayat hikayesi merak uyandırdı. 11 Eylül Cuma akşamı yeni bölümü ile yayınlanacak olan Kırmızı Oda'nın izleyici karşısına çıkan 2. tanıtım fragmanında kliniğe gelen Ayla'nın davranışları dikkat çekti. Peki, Ayla'nın gerçek hayat hikayesi ne? İşte, Kırmızı Oda 2. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili ayrıntılı bilgiler.

Tv8 ekranlarında geçen hafta 1. bölümü ile yayın hayatına başlayan Kırmızı Oda 11 Eylül Cuma akşamı 2. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Kırmızı Oda'nın yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanına, Meliha'nın kardeşinin başına gelenleri anlatması damga vurdu. Ayla'nın doktor hanıma anlatacakları ise fragmanda dikkat çeken anlara neden oldu. İşte, Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin 2. tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler;

 

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanacak olan “Kırmızı Oda” dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilecek. “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!

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