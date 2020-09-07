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Televizyon
Haber Giriş: 07.09.2020 - 17:15 | Son Güncelleme:

Kırmızı Oda 2. bölümü ne zaman? Kırmızı Oda'nın yayın günleri

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Kırmızı Oda 2. bölümü ne zaman? Kırmızı Oda'nın yayın günleri
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Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabı Madalyonun İçi: Bir Psikiyatrin Not Defteri'nden uyarlanan Kırmızı Oda’nın ilk bölümüyle ekranlara merhaba dedi. Kadına şiddet konusunu işleyen Kırmızı Oda’nın 1. Bölümü sosyal medyada da çok konuşuldu. Peki, Kırmızı Oda hangi günler yayınlanıyor? Kırmızı Oda 2. bölümü ne zaman?

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, TV 8'in yeni ve iddialı dizisi Kırmızı Oda’nın 1. Bölümü 4 Eylül Cuma günü yayınlandı. İlk bölümde farklı oyuncular da birbirinden şaşırtıcı karakterleri canlandırmak üzere diziye konuk oldular. Dizinin başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan yer alıyor.

Cem Karcı yönetmenliğinde çekimlerine başlayan “KIRMIZI ODA”, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayelerinden Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı.

“KIRMIZI ODA” Cuma günleri saat 20:00'de TV8 ekranlarında olacak...

 

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