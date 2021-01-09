Kırmızı Oda son bölümde Ayşe'nin sakladığı sır ortaya çıktı... Kırmızı Oda 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda 19. bölümü 8 Ocak Cuma akşamı izleyici karşısına çıktı. Tv8'de yayınlanan dizinin bu haftaki bölümünde Can'ın Boncuk'un hayali olup olmadığı merak dolu anlara neden oldu. Kumru'nun Yavuz tarafından travmaya uğradığı geceyi anlatması ise ekran başındakileri derinden etkiledi. Kumru ve Boncuk'un hikayesi önümüzdeki haftalarda devam edecek. Dizinin yeni bölüm fragmanının haftaya yayınlanması bekleniyor.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

KIRMIZI ODA 19. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 19. bölümünde; Boncuk (Burcu Biricik) aile evinde yaşanan korkunç trajedinin devamını Doktor Hanım’la paylaşırken; Can’ın kendisine karşı anlayışlı tutumundan da sevgiyle bahseder. Doktor Ayşe, bu kez dertleşmek için Doktor Hanım’ın kapısını çalar ve babası Erhan’ın (Erdinç Gülener) alkol probleminin evinde yarattığı huzursuzluktan ötürü dedesi (Köksal Engür) ve anneannesinin (Hikmet Körmükçü) yanına taşınmalarını ilk kez anlatır. Doktor Hanım, yaşadığı tacizi anlatan Kumru’ya (Aslıhan Gürbüz) destek olurken; Kumru ise kumar borcu yüzünden kendisine hayatını mahveden bir gece yaşatan Yavuz’un (Bora Koçak) peşine düşer.

DİZİNİN KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.