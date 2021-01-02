Kırmızı Oda 18. son bölüme Boncuk'un Can'ı anlatması damga vurdu! Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda 18. bölümü ile 1 Ocak Cuma akşamı Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Kırmızı Oda'nın son bölümünde geçmişindeki acı günleri bir kenera bırakan Selvi'nin yeni bir kapı aralaması ekranlara geldi. Doktor Hanım’la daha sıkı bir bağ kuran Boncuk'un doğduğu evde yaşadığı felaket gününü anlatması ise son bölüme damga vurdu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda’nın 18. bölümünde; Selvi (Sema Keçik), geçmişiyle hesaplaşıp yepyeni bir hayatın kapısını sonuna kadar açar. Boncuk’un (Burcu Biricik) gördüğü halüsinasyonlar azalmaya başlayınca Doktor Hanım’la daha sıkı bir bağ kurar ve doğduğu evde yaşadığı felaketi ve Can’la kurduğu arkadaşlığı anlatır. Birlikte yola çıktığı Yavuz’un (Bora Koçak) kendisine yaşattığı travmatik deneyimin Kumru’yu (Aslıhan Gürbüz) intikam almaya zorlaması Doktor Hanım’ı endişelendirir. Gittikçe daha kötü bir ruh haline bürünen Doktor Ayşe kritik kararını Doktor Hanım’la paylaşır.

KIRMIZI ODA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda, Cuma günleri izleyicilerle buluşuyor. Kırmızı Oda'nın tekrar bölümleri ise haftanın belirli günleri izleyicilerin karşısına çıkıyor.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosu arasında, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan gibi isimler yer alıyor.