Kırmızı Oda 17. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Kırmızı Oda yeni bölümde Aslıhan Gürbüz kadroya katılıyor

Kırmızı Oda 17. bölümü ile 25 Aralık Cuma akşamı Tv8'de diziseverlerle buluşacak. Boncuk'un son bölümde kendisini odaya kilitlemesi merak dolu anlara neden olurken, yeni bölüm fragmanında Doktor Hanım'ın kiminle evlenmek istediğini sorması dikkat çekti. Hediye'nin Doktor Piraye'ye öz annesiyle ilgili söyledikleri de çarpıcı gelişmelerin ipuçlarını verdi.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kırmızı Oda 17. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda çarpıcı gelişmeler heyecanlı anlara neden oldu.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kırmızı Oda’nın 16. bölümünde; Doktor Hanım bir sürpriz yaparak Selvi’nin (Sema Keçik) evini ziyaret eder ve ikisinin yürüyüşü duygu yüklü anların yaşanmasına sebep olur. Esra (Elif Ceren Balıkçı) arkadaşlarıyla yaşadığı sorundan sonra okula gitmek istemeyince, Doktor Deniz, Esra’nın bu kırılganlığının ardındaki sebebi tespit eder. Boncuk (Burcu Biricik), Doktor Hanım’la geçmişini paylaşır ve nihayet başka biriyle evlendirileceği günün geldiğine kendini inandırır. Yaşananlardan sonra aklı karışan Doktor Piraye, Doktor Deniz’e karşı soğuk bir tavır takınırken; hayalleri darmadağın olan Doktor Ayşe derdini Doktor Hanım’a açmak ister.

KIRMIZI ODA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda, Cuma günleri izleyicilerle buluşuyor. Kırmızı Oda'nın tekrar bölümleri ise haftanın belirli günleri izleyicilerin karşısına çıkıyor.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosu arasında, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan gibi isimler yer alıyor.