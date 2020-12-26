Kırmızı Oda 17. son bölüme Boncuk'un iyileşmesi damga vurdu... Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda 17. bölümü ile 25 Aralık Cuma akşamı Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluştu. Kırmızı Oda'nın son bölümünde Boncuk'un yaşadıklarını Doktor Hanım'a daha rahat anlatması ve odada ermiş dedeleri bir an olsun görmemesi izleyenleri heyecanlandırdı. Diğer yandan Kumru karakterinin eşiyle gittiği restoranda masada oturan birine saldırması merak uyandırdı. Boncuk ve Kumru'nun hikayesi önümüzdeki hafta ekranlara gelmeye devam edecek. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

KIRMIZI ODA 17. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 17. Bölümünde; Selvi (Sema Keçik); tek başına dışarı çıkmayı başarınca yıllardır gitmek istediği yere vardığındaki hislerini Doktor Hanım’la paylaşır. Hediye (Sezin Akbaşoğulları) öz annesiyle ilişkisini ilerletince kendi hayatından yeniden vazgeçip alıştığı düzene geri dönmenin eşiğine gelirken;

Doktor Piraye onun için endişelenir. Sadık (Onur Bilge) ve Boncuk’un ablası Rezzan (Münire Apaydın), Boncuk’un (Burcu Biricik) yanından ayrılmazken; Boncuk’un yalnız geçirdiği Hollanda günlerinde karşılaştığı Can’a karşı içinde hala bir ukde kaldığı ortaya çıkar. Başlangıçta oldukça mutlu görünen Kumru (Aslıhan Gürbüz) ise eşi (Fahri Bülent Seyran) kızıyla birlikte bir restorandayken başka bir masada gördüğü adama (Yavuz Bora Koçak) bıçakla saldırmaya kalkıp orada fenalaşır. Doktor Piraye’nin duyguları ağır basınca Doktor Deniz’le yeniden eski günlerine dönerler.

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda, Cuma günleri izleyicilerle buluşuyor. Kırmızı Oda'nın tekrar bölümleri ise haftanın belirli günleri izleyicilerin karşısına çıkıyor.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosu arasında, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan gibi isimler yer alıyor.