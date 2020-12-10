Kırmızı Oda 15. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda yeni bölümde Boncuk hikayesini anlatacak mı?

Kırmızı Oda 15. bölümü ile 11 Aralık Cuma akşamı Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanında Doktor Piraye'nin danışanı Hediye'nin geçmişiyle barışması dikkat çekti. Boncuk'un gerçekle giderek bağını koparması sonucu eşiyle sokakta kavga etmesi ise fragmana yansıdı.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kırmızı Oda'nın 15. bölüm fragmanında Ermişleri kaybettiğini düşünen Boncuk'un sokak ortasında erişiyle tartışması yansıdı. Deniz ve Piraye'nin yakınlaşmasını gören Ayşe'nin ne yapacağı ise yeni bölümde belli olacak.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doktor Hanım, Rıza'nın (Serhat Nalbantoğlu) şiddetine karşı durabilen büyük oğlu Yiğit'i kaybettiği günü anlatan Selvi'nin (Sema Keçik) acısına ortak olur.

Berna (Sevinç Erbulak), eşiyle boşandıktan sonra kızı Esra'da (Elif Ceren Balıkçı) ortaya çıkan yeme bozuklukları nedeniyle Doktor Deniz'in kapısını çalarken; Aynur, oğlu Bayram'ı sevdiği kızdan vazgeçirmek için Doktor Hanım'la görüştürür.



Boncuk'un (Burcu Biricik) halüsinasyonları esnasında ermişlerle konuştuğunu iddia ederek gerçekle giderek bağını koparması sonucu eşi Sadık (Onur Bilge) çareyi Doktor Hanım'da arar.

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.