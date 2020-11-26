Kırmızı Oda 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Kırmızı Oda yeni bölümde Alya'nın diziden çıkacak mı?

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanında Doktor Piraye'nin danışanı Hediye'nin annesiyle ilgili anlattıkları merak uyandırdı. İyileşme süreci hızlanan ve yeni bir hayata adım atmaya hazırlanan Alya'nın değişimi ise bu haftaki bölüme damga vuracak. İşte, Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı.

KIRMIZI ODA 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin 13.bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler;

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selvi (Sema Keçik) İstanbul’daki köşke vardığında Rıza’nın (Serhat Nalbantoğlu) kızları ve ablası Saadet’ten (Nazan Diper) gördüğü tepkinin kendisini nasıl yaraladığını Doktor Hanım’a anlatır.

Hediye (Sezin Akbaşoğulları) hasta annesinden (Füsun Demirel) halası bildiği Hikmet (Semra Dinçer) hakkında öğrendiği bir sırla hayatı alt üst olunca Doktor Piraye’nin kapısını çalar.

Alya’ya (Melisa Sözen) sürpriz bir ziyaret yapan Doktor Hanım, kasvetli evin içinde Alya’nın yaşamına tanık olur ve Alya hislerini içtenlikle Doktor Hanım’la paylaşır. Aydın, Doktor Hanım’la önemli bir konuda telefon görüşmesi yaparken; Doktor Ayşe’nin Doktor Deniz’e karşı hisleri derinleşir.

‘Kırmızı Oda’nın on ikinci bölümünde kadroya konuk oyuncular olarak Sezin Akbaşoğulları, Füsun Demirel, Nazan Diper ve Semra Dinçer katılıyor.

KIRMIZI ODA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda, Cuma günleri izleyicilerle buluşuyor. Kırmızı Oda'nın tekrar bölümleri ise haftanın belirli günleri izleyicilerin karşısına çıkıyor.

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanan “Kırmızı Oda” dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilecek. “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!