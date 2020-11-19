Kırmızı Oda 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Kırmızı Oda yeni bölümde Alya'nın değişimi...
Kırmızı Oda 12. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Her hafta cuma akşamları izleyici karşısına çıkan ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine toplayan Kırmızı Oda'nın 20 Kasım tarihli 12. bölüm fragmanında Alya'nın alışverişe çıkıp değişmek için yeni adım atması dikkat çekti. Doktor Hanım'ın eşinden gelen telefon ise Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanında merak dolu anlara neden oldu. İşte, Kırmızı Oda 12. yeni bölüm fragmanı ve bu haftaki bölümde yaşanacakların özeti.
Kırmızı Oda 12. bölümüyle 20 Kasım Cuma akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşan Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanında, oyuncu Sezin Akbaşoğulları'nın kadroya katılması dikkat çekti. Doktor Piraye'nin danışanına hayat verecek olan Sezin Akbaşoğulları'nın performansı şimdiden merak konusu oldu. Diğer yandan çocuk gelin Selvi'nin anlatacakları izleyenlerin yüreğine dokunacak. İşte, Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı.
KIRMIZI ODA 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler;
KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.
KIRMIZI ODA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda, Cuma günleri izleyicilerle buluşuyor. Kırmızı Oda'nın tekrar bölümleri ise haftanın belirli günleri izleyicilerin karşısına çıkıyor.
KIRMIZI ODA KONUSU NE?
Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanan “Kırmızı Oda” dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilecek. “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!
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