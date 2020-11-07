Kırmızı Oda 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda son bölüm özeti (6 Kasım)

Kırmızı Oda 10. bölümüyle 6 Kasım Cuma akşamı Tv8 ekranlarında dizi severlerle buluştu. Meliha'nın Doktor Hanım'ın odasına gelip annesiyle ilgili söyledikleri dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Garip Bey'in menekşeyle ilgili söyledikleri de son bölümde yaşanan diğer çarpıcı anlardan oldu. Kırmızı Oda 11. bölümde Alya'nın iyileşme sürecinin hızlanması ekranlara gelecek. İşte, Kırmızı Oda son bölümde yaşananlar.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

‘Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde uzun süren hastane günlerinin ardından babasıyla yaşamaya başlayan Alya (Melisa Sözen) saklı kalan yaralarını Doktor Hanım’a açarken; Garip (Celil Nalçakan), Menekşe’yi koruyamayışının getirdiği vicdan azabıyla mücadele ediyor.

Kliniğe kötü bir haberle gelen Meliha’nın kızı Melek (Nilsu Yılmaz) yaptığı hataların telafisini Doktor Hanım’da ararken, yıllardır evden dışarı adımını atmamış Selvi (Sema Keçik) kliniği arayarak randevu istiyor.