Kırmızı Kamyon dizisinin detayları belli oldu - Kırmızı Kamyon dizisinin oyuncuları kimler?
Kırmızı Kamyon dizisinin detayları belli oldu. İtfaiyecilerin zorlu hayatlarını, tehlike dolu maceralarını ve birbirlerine olan bağlarını anlatacak olan Kırmızı Kamyon dizisinin tanıtımı izleyicilerle buluştu. Peki, Kırmızı Kamyon dizisinin oyuncuları kimler? İşte Kırmızı Kamyon dizisinin konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler…
Show TV’de ekranlara gelecek olan 10. Ev’in yeni dizisi ‘Kırmızı Kamyon’un çekimleri son sürat devam ediyor. Kahraman itfaiyecilerin hikayelerini seyirciyle buluşturacak dizinin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Başarılı oyuncu Nilay Deniz, merakla beklenen ‘Kırmızı Kamyon’da ‘Yonca’ karakterini canlandıracak.
Yönetmen koltuğunda Osman Kaya’nın oturduğu, senaryosu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan’ın kaleminden çıkan ‘Kırmızı Kamyon’un oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Gerçek Sağlar Alnıaçık, Süreyya Kilimci, Hasibe Özgür, Onur Yar, Tuğçe Karabayır ve Feriha Eyüboğlu bir araya geliyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle