Kırmızı Kamyon dizisinin detayları belli oldu - Kırmızı Kamyon dizisinin oyuncuları kimler?

Show TV’de ekranlara gelecek olan 10. Ev’in yeni dizisi ‘Kırmızı Kamyon’un çekimleri son sürat devam ediyor. Kahraman itfaiyecilerin hikayelerini seyirciyle buluşturacak dizinin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Başarılı oyuncu Nilay Deniz, merakla beklenen ‘Kırmızı Kamyon’da ‘Yonca’ karakterini canlandıracak.



Yönetmen koltuğunda Osman Kaya’nın oturduğu, senaryosu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan’ın kaleminden çıkan ‘Kırmızı Kamyon’un oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Gerçek Sağlar Alnıaçık, Süreyya Kilimci, Hasibe Özgür, Onur Yar, Tuğçe Karabayır ve Feriha Eyüboğlu bir araya geliyor.