Kırmızı halıda göz kamaştırdılar... Yıldızlar geçidi!

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Selin Geçit, Tayfun Kaba imzalı elbiseyle törende boy gösterdi.

Simge Sağın, Raisa Vanessa marka bir elbise giydi.

Stilist Nil Ninat iki parçadan oluşan kıyafetiyle dikkat çekti.

Berna Öztürk vücudunu kaplayan dövmeleriyle dikkat çekti.

Duru Yılmaz

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Jasmine Berkiş

Tara de Vries’in sunduğu “Magazin D” ‘en iyi magazin programı’ seçildi.

Ayçin İnci, Cengiz Aktürk imzalı kırmızı bir elbise giydi.

Esra Sönmezer

Demet Sağıroğlu tasarımını giydiği ünlü modacı Cihan Nacar’la poz verdi.

Selen Öztürk geceye stilist Yasemin Eke ile hazırlandı.

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Su Soley geceden bu selfie’sini sosyal medyasında paylaştı.

Keremcem klibinde rol alan oyuncu Yağmur Yüksel ve sevgilisi Sena Seçen’le poz verdi.

Yağmur Yüksel

Hasan Can Kaya, “Konuşanlar” programıyla ‘en iyi dijital içerik’ ödülünü aldı.

Acun Ilıcalı törene eşi Ayça Çağla Ilıcalı ile beraber katıldı.

Ayça İnci, Cihan Nacar imzalı bir elbise tercih etti.

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Ergülcan Akıncıoğlu

Emine Ün kırmızı halı röportajında kendisine gelen proje tekliflerini Beste Sırapınar’la konuştu...

Selen Seyven “Cihan Nacar’a bu güzel mor kıyafet için teşekkür ederim” dedi.

Geliniyle ödül sevinci

Türk sinemasının usta ismi Perihan Savaş, oğlu Savaş Zafer ve gelini Melis Ketenci ile beraber Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’ne katıldı. ‘50. Yıl Özel Ödülü’ne layık görülen sanatçı, tören sonrası mutluluğu gelini Melis Ketenci ile birlikte yaşadı. Ketenci törenden kareleri sosyal medya hesabında “İşte benim Altın Kelebeklerim” notuyla paylaştı.

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Perihan Savaş kırmızı halıda kızı Melek Zübeyde’den olan torunu Efe ile poz verdi.

BURADA OLMAK BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ

“Prens” dizisinin ekibi kırmızı halıda objektiflere birlikte poz verdi. Giray Altınok, “Pantene Altın Kelebek’in 50’nci yılında ‘Prens’le yer almak bizi çok mutlu etti. Çok kalabalık, çok tatlı, 2 sezondur birlikte çok güzel çalışan bir ekibiz. O yüzden de ikinci sezonumuz da burada aday olmak ve bu geceye katılmak bizim için çok büyük mutluluk” dedi. Altınok, “en iyi komedi dizisi erkek oyuncu’ ödülünü alırken ‘Prens’te ‘en iyi komedi dizisi seçildi. Dizi oyuncularından Aslı Tandoğan, “Altın Kelebek hak ettiği yere Vahşi Kelebeğin diyarı Bongomia’ya geldi, bizi çok mutlu etti “ dedi.

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‘Prens’te rol alan Aslı Tandoğan, A46 Tuvanam tasarımı bir elbise giydi.

Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları törene oğluyla katıldı.

Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, törene çocuklarıyla geldi.

HERKES YER İÇER HESABI DİLBER ÖDER

Kanal D’de yayınlanan Yılmaz Erdoğan imzalı “İnci Taneleri”, ‘en iyi dizi’ seçildi. Ödül, dizide Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü’ye takdim edildi. Özgür Masur’un imzasını taşıyan ışıltılı bir elbise giyen güzel oyuncu, “İnci Taneleri” ekibinin çekimlere devam ettiği için geceye katılamadığını dizideki repliğiyle anlattı: “Gördüğünüz gibi herkes yer içer, hesabı Dilber öder, buraya da ödülü almaya ben geldim. Tüm ekip burada olmak istedi, ancak set devam ediyor.” 6 Şubat 2023’teki depremlerde hayatını kaybedenleri anan Hazar Ergüçlü özellikle Adıyaman’daki Isias Oteli’nde yaşanan depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı vatandaşlara dikkat çekti. Ergüçlü, şunları söyledi: “Adıyaman’da Isias denilen otelde 72 insan hayatını kaybetti, bunlardan 35’i Kıbrıslıydı, benim hemşerilerimdi. 24 Aralık’ta bu insanların davaları var ve desteğimize ihtiyaçları var. Isias için adalet! Kendinizi sakın yalnız hissetmeyin.”

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’ya çocukları Sude Yalçınkaya ve Emre Yalçınkaya eşlik etti.

Ozan Orhon, törene eşi Selcan Demirci ile katıldı.

Törende “Kızıl Goncalar” dizisinde rol alan Mert Yazıcıoğlu, “en iyi erkek oyuncu” ödülünün sahibi oldu. Dizinin senaristi Şükrü Necati Şahin de “en iyi senarist” kategorisinde Altın Kelebek aldı. Dizi ekibi törenin sonunda bir arada çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan “İyi ki varsınız” notu ile paylaştı.

HEPİNİZE TEŞEKKÜRLER

Mert Demir, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ‘yılın en iyi şarkısı’ kategorisinde ‘Ateşe Düştüm’ şarkısı ile ödüle layık görüldü. Geceye katılamayan Demir, ödülü ile verdiği pozu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Yılın şarkısı ‘Ateşe Düştüm’ seçilmiş bulunmakta. Hepinize teşekkürler.” Şarkıcının sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın fotoğrafa beğeni ya da yorum yapmaması dikkat çekti.

EVLATLARIM YALNIZ BIRAKMADI

Esra Erol, “Esra Erol’da” programı ile “en iyi gündüz kuşağı programı” seçildi. Törende sunucuya oğulları İdris Ali ve Ömer Erol eşlik etti. Erol, mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu yazdı: “5’inci Altın Kelebek ödülümü aldım. Türkiyenin en prestijli ödül törenine katılırken bu kez evlatlarım beni yalnız bırakmadılar. Oy veren herkese tüm seyircilerime binlerce teşekkür ederim. Bu geceye beni hazırlayan herkese teşekkürler. Sadece işini yapmak, işini iyi yapmak için gece gündüz çalışmak karşılıksız kalmaz. Halk oylarıyla Altın Kelebek’i bir kez daha almaktan, üstelik can dostum, kardeşim Bergüzar’ın elinden almaktan çok heyecanlandım.”

KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ kategorisinde kazananı Demet Evgar oldu. Konuşmasında, kadın haklarının yalnızca kadınların değil, erkeklerin de meselesi haline gelmesi gerektiğine vurgu yapan Evgar, kadınların eşit haklara ve özgürlüklere sahip olamamasını bir insan hakları ihlali olarak tanımladı. Bu etkileyici konuşma, törenin en çok konuşulan anlarından biri oldu ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen de gecenin davetlilerindendi. Bilgen, Cihan Nacar tasarımı bir kıyafet tercih etti. Güzel, “Işıldamanın zamanı, beni hazırlayan ekibime teşekkür ederim” dedi.

Sıla Türkoğlu, 50. Pantene Altın Kelebek Töreni’ne Pantene’in İlham Elçisi olarak katıldı. Markanın Avrupa’daki 5 marka elçisinden biri olan Türkoğlu, törene Özgür Masur imzalı bir kıyafet ile katıldı. Oyuncu, gecede objektiflere poz verirken de güzelliği ile dikkat çekti. Türkoğlu’na gecede sevgilisi Ata Ayyıldız da eşlik etti.

ÖDÜLLER HAFTASI

Törende “en iyi yarışma programı” ödülü MasterChef’in oldu. Programın jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu, törenin sonunda ödüleri ile poz verdi. Yalçınkaya, sosyal medya paylaşımında kazandığı farklı ödüllerden bir kolaj hazırlayarak “Çok emek, çok gurur. Hepsi için tebrikler” notunu yazdı. Zanna, “Bu harika yolculuğu mümkün kılan Acun Medya ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynı zamanda, birlikte çalışmaktan büyük onur duyduğum değerli şef arkadaşlarıma sonsuz teşekkürle” dedi.

Modacı Miray Gündoğdu, geceye katılanlar arasındaydı.