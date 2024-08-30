Kırk Yalan konusu ve oyuncuları: Kırk Yalan filmi gerçek mi, nerede çekildi?

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2019 yılında vizyona giren Kırk Yalan filmi televizyonda izleyicisiyle buluşuyor. Filmi oyuncu kadrosunda Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Berat Yenilmez gibi başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan'ın oturduğu filmin senaristliğini Rüyhan Duralı ile Jerry Kyoungbou Ko üstleniyor. Peki, Kırk Yalan konusu nedir? İşte, Kırk Yalan oyuncuları...

KIRK YALAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sadık, Halime’nin babasını ikna etmiştir ve sonunda sevdiği kızla evlenebilecektir. Sadık’ın çocukluk arkadaşları kutlama için düğünden önce Pınarhisar’a gelirler ve kına gecesi buluşup kendi aralarında bir kutlama yapmaya karar verirler. Masadakiler mezeleri beğenmeyince Tahsin arkadaşlarına Afrika armudu marulayı ikram eder. Marula meyvesini yiyen herkes hayatlarının en kötü ve en komik sarhoşluğunu yaşarlar. Bundan sonra Pınarhisar’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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KIRK YALAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kırk Yalan filmi Lüleburgaz'ın Pınarhisar ilçesinde çekildi.

KIRK YALAN FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Oğuzhan Uğur (Tahsin)

Timur Acar (Kamil)

Berat Yenilmez (Belediye Başkanı)

Ferdi Sancar (Koray)

Sinan Bengier (İmam)

Hakan Meriçliler (Pavyoncu)

Ataberk Doğan (Sadık)

Melis Sabah (Halime)

Tolga Deniz (Salih)

Zeynep Alkan (Natalie)

Ceren Taşçı (Nazgül)

Hamdi Alkan (Garson)