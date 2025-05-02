Kırık kalbinin ilacı yeni bir aşk olacak… Acelesi yok ama içi şimdiden kıpır kıpır

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20 yıl sonra, ikisi de başkalarıyla evlenip boşanmış ve çocuklarını büyütmüşken yolları tekrar kesişti. Ve o eski aşk küllerinden doğarak akıllarını başlarından aldı.

Ben Affleck ve Jennifer Lopez modern zamanlarda bir peri masalını yaşatmak istedi ancak 2022’de evlendikten sonra bu mutluluğu sadece 2 yıl sürdürebildiler ve yollarını yeniden ayırdılar.

Bu dillere düşen, hemen her gün manşetlere taşınan aşk ve evlilik hikâyesi son bulduktan sonra eski aşıkların kendilerine nasıl bir yol çizecekleri merakla bekleniyordu.

Jennifer Lopez yaşadığı acılar konusunda daha açık sözlü davrandı, kalbinin ne kadar kırıldığını dile getirdi ve bir süre kendini çocuklarına ve işine vereceğini söyledi.

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Ben Affleck de ayrılık acısını Jennifer Lopez’den önceki eşiyle, 2018’de boşandığı Jennifer Garner’la atlatmaya çalıştı.

Üç çocukları olan çift zaten bu uğurda dost kalmıştı. Ancak Ben Affleck bu zorlu süreçte eski eşine fazlaca bel bağladı, hatta onun mevcut ilişkisini bozacak ve nişanlısı John Miller’ı kıskandıracak kadar Garner’a yaklaştı.

Geçen yazdan beri yaşanan bu baş döndürücü gelişmeler şimdilik yavaşlamış, sular biraz da olsa durulmuş gibi görünüyor. Ve söylenenlere göre usta oyuncu artık kalbini yeni aşklara açmaya da hazır.

Ben Affleck’in “çok utandığım ve bu yüzden suskun kaldığım bir süreçti” dediği boşanmasından sonra yeni bir ilişkiye artık hazır olduğu ve kendine yeni bir yol arkadaşı aradığı söyleniyor.

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52 yaşındaki Affleck’in Jennifer Lopez’le evliliği bittikten sonra epey sarsıldığını ancak aşktan vazgeçmediğini söyleyen yakınları onun yeni biriyle tanışıp aşka yelken açmayı dört gözle beklediğini anlatıyor.

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Hatta Ben Affleck’in geçmişte başını epeyce ağrıtan ve Jennifer Garner’la evliliğine mal olan alkol bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklarından uzak durmak için yanında güçlü bir kadın aradığı ve kendini böyle bir ilişki içinde güvende hissettiği de konuşuluyor.

Tüm bu söylentilerin ortasında ortaya çıkan bir diğer dedikoduya göre Ben Affleck aslında uzun yıllardır Angelina Jolie’ye hayran ve uzaktan uzağa onu çok beğeniyor…

Söylentilere göre Affleck Angelina Jolie’yi her zaman çok seksi bulmuş ve onun kariyerini yönlendirme biçimini de çok beğeniyormuş… Angelina Jolie’yi sadece güzel bulmayan aynı zamanda yönetmenlik yaptığı ve akıllı olduğu için de hayran olan Ben Affleck’in Jolie’nin cazibesine kapılıp gitmeye hazır olduğunu iddia eden çok…

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Yine de Jennifer Lopez’le birlikteyken magazin basınının yoğun ilgisinden bunalan hatta evliliğinin de bu yüzden çok yara aldığı söylenen Ben Affleck’in bir kez daha en az kendisi kadar ünlü bir kadınla birlikte olmaktan korktuğu da biliniyor.

Ben Affleck kendine yeni bir aşk arayadursun Jeninfer Lopez de çoktan bu yolda adımlar atmaya başlamış gibi görünüyor.

Lopez çekimleri devam eden yeni filmi Office Romance’de başrolü paylaştığı İngiliz oyuncu Brett Goldstein'la sette oldukça sıkı fıkı görüntüler veriyor.