Kırık kalbine senelerce kimseyi sığdıramamıştı… Yılların acısını hipnozcu sevgilisinin kollarında çabucak unuttu

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Ünlü oyuncu aşk orucunu en sonunda bozdu ve hayatına beklenmedik şekilde giren sevgilisiyle birinci yılını da geride bıraktı.

Jennifer Aniston, 1. yıl dönümlerini kutladıktan kısa bir süre sonra erkek arkadaşı Jim Curtis ile tatlı fotoğraflar paylaştı. Çiftin ilişkisini ilk olarak Temmuz 2025'te PEOPLE dergisi duyurmuştu.

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Jennifer Aniston erkek arkadaşı Jim Curtis ile geçirdiği romantik yaz tatilinden pozlar paylaşırken hem hayranlarına "Yazın son aşkı geliyor!” yazıp kalp emojileriyle süslerken bir yandan da ilişkisinin birinci yılını kutlamış oldu.

Jennifer Aniston’ın uzun zaman boş kalan kalbini dolduran Jim Curtis çok satan kitaplar yazan, sık sık atölyeler ve toplantılar düzenleyen bir ilişki terapisti ve aynı zamanda hipnozcu. Terapilerinde hipnoz kullandığı için kendinden hipnoterapi uzmanı olarak tanıtıyor.

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İkiliyi ortak arkadaşları tanıştırmış, Jennifer Aniston ilişkiler konusunda uzman olan bu terapiste gönlünü kolayca kaptırmıştı.

Brad Pitt’le yaptığı evlilik ünlü aktörün gönlünü Angelina Jolie’ye kaptırmasıyla bitmiş, Jennifer Aniston yıllar yılı üzerinde başka bir kadın için terkedilen hayalleri yıkılmış eş rolünü taşımak zorunda kalmıştı.

Aniston daha sonra 2007’de tanıştığı ve 2012’de nişanlandığı bir başka ünlü oyuncu Justin Theroux ile 2015’te evlendi. Bu evlilik de aslında sağlam temeller üzerine kurulmuş olsa da üç senede sona erecekti.

Üstelik ünlü oyuncu yıllar yılı anne olamadığı için çok konuşulmuş, bu konu Jennifer Aniston’ın adı magazin basınında her geçtiğinde gündeme gelip durmuştu. Ünlü oyuncu yıllarca kalbini kıran bu annelik mevzusuna en sonunda 2022’de cevap verdi.

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Jeniifer Aniston 30’lu ve 40’lı yaşları boyunca aslında anne olabilmek için çok uğraştığını, bu süreçte tüp bebek tedavileri denediğini, Çin çayları içtiğini ve çocuk sahibi olmak için elinden gelen her şeyi yaptığını itiraf etti.

Yıldız oyuncu uzun süre hakkında "bencil ve işkolik" algısı yaratıldığı ve bu yüzden çocuk istemediği söylendiği için kalbinin çok kırıldığını da kabul etti. Ancak evliliklerinin bu sebepten sona erdiğini şiddetle reddetti.

Yıldız isim en büyük pişmanlığının zamanında yumurtalarını dondurmamak olduğunu itiraf ederken sonunda artık 50 yaşını geçtikten sonra üzerinden bu annelik baskısının kalkmasıyla birlikte rahata erdiğini de saklamadı.

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İşte Aniston’ın Jim Curtis’le yaşamaya başladığı aşk da artık geçmişin acılarını ve pişmanlıklarını geride bıraktığı, kendiyle, yaşıyla ve bitmeyen çocuk ve estetik operasyon dedikodularıyla uğraşmayı bıraktığı bu rahatlama döneminde geldi.

Jim Curtis’in Jennifer Aniston'ın yakın arkadaş çevresi tarafından tanınmayan bir isim olması bu ilişki başlayıp hızla ilerleyince şüphe uyandırmıştı. Magazin basını yakın dostlarının Aniston’ı sürekli olarak Jim Curtis’in gerçekte bir “servet avcısı” olabileceği yönünde uyardığını yazıp durdu.

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Bu söylentiler çiftin ilişkisi ilerledikçe yavaş yavaş ortadan kalktı. Şimdilerde yakın çevresi Jennifer Aniston’ın yıllarca aşktan kaçtıktan sonra bulduğu bu mutluluğa tutunduğu, Jim Curtis’in de ünlü oyuncunun yakın dostlarının güvenini kazandığı konuşuluyor.