Kırık Hayatlar ne zaman, bugün neden yok? Kırık Hayatlar 23. bölüm yayın tarihi ve fragmanı

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Kanal D ekranlarının yeni gündüz kuşağı dizisi Kırık Hayatlar, kısa sürede izleyicilerden tam not almayı başardı. Başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz'ın paylaştığı, yapımını Nöbetçi Yapım'ın, yapımcılığını ise Berna Akpınar ile Metin Namlısesli'nin üstlendiği ''Kırık Hayatlar'', hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 11.00’de yayınlanıyordu. Bugün yayın akışında olmaması izleyenler tarafından, “Kırık Hayatlar ne zaman, bugün neden yok?” sorularına neden oldu. İşte Kırık Hayatlar dizisi ile ilgili gelişmeler ve 23. bölüm yayın tarihi…

KIRIK HAYATLAR BUGÜN NEDEN YOK?

İki gencin aşkları için mücadelesini anlatan Kırık Hayatlar 23. bölüm bugün yayınlanmadı. Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanan hesaplaşmaları konu alan Kırık Hayatlar dizisi ekranlara küçük bir ara verdi.

KIRIK HAYATLAR NE ZAMAN?

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Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kırık Hayatlar 23. bölüm 27 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de Kanal D'de kaldığı yerden izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

KIRIK HAYATLAR KONUSU

Dizi, iki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekrana taşıyor.

Yapımını Nöbetçi Yapım, yapımcılığını Berna Akpınar ile Metin Namlısesli’nin üstlendiği Kırık Hayatlar dizisinin yönetmen koltuğunda Bekir Dadaş ile İlknur Uğuz Arslan’ın oturuyor. Dizinin öyküsünü Pınar Ordu, İbrahim Güler, Melek Ordu’nun yazarken, senaryoyu ise Yaşar Aksu ve Nilüfer Yenidoğan Özmekik kaleme alıyor.

KIRIK HAYATLAR OYUNCULARI

Başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz’ın paylaştığı kadrosunda Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Atsız Karaduman, Murat Onuk, Arbnora Ademaj, Zafer Öztürk, Erdi Ünver, Hatice İrkin, Yeşim Çelebi, Sedat Berke Özkök, İbrahim Coşkun, Özlem Fidan Kamalıoğlu, Uğurhan Tekin, Mustafa Bademoğlu, Felicia Sağnak, Serdar Kamalıoğlu, Mesude Tosun Türkmen, Oğuz Edis, Ümit Ufuk Tosun, Sabriye Günüç, Bengi Ceren Uluğ, Özlem Öztürk’ün yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise İlknur Uğuz Arslan ve Bekir Dadaş oturuyor.

Meltem Akçöl- Deniz Yılmaz

Erdem Yılmaz – Çınar Kocabey

Mine Çayıroğlu – Ahu Kocabey

Burcu Almeman – Aysel Yılmaz

Atsız Karaduman Fehmi Kocabey

Arbnora Ademaj- Leyla Kocabey

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KIRIK HAYATLAR 23. BÖLÜM FRAGMANI