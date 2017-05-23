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Kırgın Çiçekler son bölümde şaşırttı | Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

#Kırgın Çiçekler#Kırgın Çiçekler Yeni Bölüm#Son Bölüm
Kırgın Çiçekler son bölümde şaşırttı | Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı

Kırgın Çiçekler dün akşam yine sürprizlerle dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Final sahnesiyle kafalarda soru işareti bırakan Kırgın Çiçekler'in son bölümüne Meral'in eline geçen mektup damga vurdu. Babası olduğunu sandığı Ayhan'ın mektubunu okuyan Meral, asıl aranan torunun Kader olduğunu öğrendi. Meral'in gerçekleri anlatıp anlatmayacağı yeni bölümde belli olacak. Peki, Kırgın Çiçekler 86. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Kırgın Çiçekler dizisi bu hafta ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilere yine nefes kesen dakikalar yaşatmayı başardı. Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dramatik dizi Kırgın Çiçekler'de heyecan doruktaydı. Dizinin bu hafta yayınlanan son bölümünde Meral kendisini torunu zanneden Sadri ile tanıştı. Yaşlı adam, Meral'in torunu olduğunu ilan etti. Son bölümün bitmesinin hemen ardından yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Peki, Kırgın Çiçekler dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırgın Çiçekler dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

Kırgın Çiçekler dizisinin 85. bölümünde Meral kendisini torunu zanneden Sadri ile tanışır. Yaşlı adam, Meral'in torunu olduğunu ilan eder. Karısı Macide, mirasa bir ortakçı gelmesinden hiç hoşlanmaz. Zehra, Songül ve Güney'in sınav için bıraktığı parayı harcar. Songül çok zor durumda kalır. Kızlar, Meral'in hayal kırıklığı yaşamasından endişe ederlerken, Meral lüks yaşama hemen kendini kaptırır. Evde kendine doğum günü partisi düzenlerken babası olduğunu sandığı Ayhan'ın eşyaları arasında her şeyi değiştirecek bir mektup bulur.

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KEMAL GERÇEKTEN ÖLDÜ MÜ?

Kırgın Çiçekler’in 15 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan bölümünde polislerin elinden son anda kurtulan Kemal, elektrik akımına kapılıp kızların gözü önünde hayatını kaybetti. Dizi karakterleri gibi ekran başındakiler de uzun süre Kemal’in öldüğüne inanamadı. Peki, Kemal gerçekten öldü mü? Diziyi takip eden herkesin merak ettiği bu soruya yanıt Cansu Fırıncı’dan geldi.  Kırgın Çiçekler’in kötü karakteri Kemal’e hayat veren Cansu Fırıncı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla diziden ayrıldığını duyurdu. Gerçek hayattaki kötülerin de dizideki gibi hak ettiklerini bulmasını temenni eden başarılı oyuncu yeni projeler ile tekrar takipçilerinin karşısına çıkacağını ifade etti. İşte, Cansu Fırıncı’nın diziye veda açıklaması;"Pazartesi ekranlarında vedalaşıyoruz. Kemal gibi tüm kötülerin gerçek hayatta da layığına kavuşması temennisiyle. Dizinin ömrü uzun, reytingi bol olsun. Yeni projelerde görüşmek üzere."

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