KirasÄ±nÄ± Ã¶desin diye evlendiÄŸi kocasÄ±ndan boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±: AÅŸk sÃ¶ylentileri Ã§ileden Ã§Ä±kardÄ±... TanÄ±madÄ±ÄŸÄ±m adamla nasÄ±l sevgili olayÄ±m

Zaten ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ã¼zerinden daha kÄ±sacÄ±k bir zaman geÃ§miÅŸken kendilerine uygun birileriyle yakÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r.

Ä°ÅŸte Jennifer Lopez'in eski kocasÄ± Ben Affleck ile bir sÃ¼re Ã¶nce evliliÄŸini bitiren TV yÄ±ldÄ±zÄ± ve model Brooks Nader'in baÅŸÄ±na gelen de bu.

Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in evliliÄŸi, iki yÄ±lda bitti. BoÅŸanmadan sonra da her zaman olduÄŸu gibi aÅŸk sÃ¶ylentileri baÅŸladÄ±.

Ben Affleck'in yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± artÄ±k herkes biliyor... YÄ±llar Ã¶nce niÅŸanlanÄ±p ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Jennifer Lopez ile yeniden yollarÄ± kesiÅŸti. AÅŸk alevlendi hatta bu kez evlendiler.

Ama 2022'de kurulan yuva 2024'te yerle bir oldu. Åžimdi ikisi de bekar.

Affleck bir sÃ¼redir bir Ã¶nceki karÄ±sÄ± Jennifer Garner ile yeniden barÄ±ÅŸacaÄŸÄ± sÃ¶ylentileriyle gÃ¼ndeme geldi. Ama sonuÃ§ olarak Garner, Joe Miller ile niÅŸanlÄ± olduÄŸu iÃ§in bu durum sÃ¶z konusu bile deÄŸil.

Â Brooks Nader, 2019'da Billy Haire ile evlendi. Ã‡ift, geÃ§en yÄ±l resmen boÅŸandÄ±.

DiÄŸer yandan Brooks Nader de 2024 yÄ±lÄ±nda kocasÄ± Billy Haire ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. SonrasÄ±nda kÄ±sa bir sÃ¼re Dancing With The Stars adlÄ± yarÄ±ÅŸma programÄ±ndan tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Gleb Savchenko ile aÅŸk yaÅŸadÄ±. Ama onunla da iliÅŸkisi Ã§ok uzun sÃ¼rmedi.Â

Ä°ÅŸte tam da bunun Ã¼zerine Brooks Nader ile Ben Affleck'in isimleri birlikte anÄ±lmaya baÅŸladÄ±. EÅŸlerinden ayrÄ±lan iki Ã¼nlÃ¼nÃ¼n sevgili olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ama bÃ¼tÃ¼n bu sÃ¶ylentiler, Brooks Nader'i Ã§ileden Ã§Ä±kardÄ±. Nader, hayatÄ±nda hiÃ§ tanÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± Ben Affleck ile sevgili olduÄŸu yolundaki iddiayÄ± yalanladÄ±.

Brooks Nader, adÄ±nÄ±n aÅŸk sÃ¶ylentilerine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ben Affleck'le bir kez bile karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Nader, bir magazin sitesinin "Affleck ile Nader'in sevgili olmadÄ±ÄŸÄ±na" dair sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±na yÄ±ldÄ±z yorum yaptÄ±. "HayatÄ±mda bir kere bile karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±m."

YakÄ±n Ã§evresinin sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Brooks Nader hakkÄ±nda Ã§Ä±kan bu aÅŸk sÃ¶ylentilerine de Ã§ok sÄ±cak bakmÄ±yor. Hatta bunlar onu kÄ±zdÄ±rÄ±yor.

Ä°kisi de bekar olduÄŸuna gÃ¶re ileride ne yaÅŸanÄ±r bilinmez. Ama ÅŸimdilik Affleck, bekarlÄ±ÄŸÄ±n keyfini Ã§Ä±karacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Bu arada Brooks Nader'in ilginÃ§ Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ de kÄ±saca bir hatÄ±rlamak gerek... Ã‡Ã¼nkÃ¼ kocasÄ± Billy Haire ile ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nda bu konu bir kez daha gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

Brooks Nader verdiÄŸi bir rÃ¶portajda ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kocasÄ±yla nasÄ±l evlendiÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Sports Illustrated mankeni olarak Ã¼nlenen 29 yaÅŸÄ±ndaki Brooks Nader'in sÃ¶yledikleri de gerÃ§ekten dikkat Ã§ekecek tÃ¼rden.

Brooks Nader'in, doÄŸduÄŸu yer olan ABD, Louisiana'dan ayrÄ±lÄ±p modellik kariyeri iÃ§in New York'a gittiÄŸini hatÄ±rlatalÄ±m. Model, o sÄ±rada 19 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.



Nader, Ã¼nlÃ¼ olma hayaliyle Los Angeles'a taÅŸÄ±nÄ±rken babasÄ± ona "Ev kiranÄ± Ã¶deyecek birini bul. Benim param yok" demiÅŸti.

Sonra da bu konuda anlattÄ±klarÄ±na bakalÄ±m: "New York'a taÅŸÄ±nÄ±rken babam bana oradaki hayatÄ±mÄ± karÅŸÄ±layacak parasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Sonra da 'En iyisi kendine bir erkek arkadaÅŸ bul' dedi... "

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Brooks Nader babasÄ±nÄ±n bu Ã¶ÄŸÃ¼dÃ¼nÃ¼ tuttu. O sÄ±rada da karÅŸÄ±sÄ±na sonradan kocasÄ± olan Billy Haire Ã§Ä±ktÄ±.

Ã–nce flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±lar sonra da evlendiler. 2019'da yuva kurduklarÄ±nda Nader sadece 22 yaÅŸÄ±ndaydÄ±, Haire ise 33.

Tabii o sÃ¼rece gelinceye kadar Brooks bÃ¼tÃ¼n hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirdi. AdÄ±nÄ± moda ve TV dÃ¼nyasÄ±nda duyurdu. Bol bol da para kazandÄ±... ArtÄ±k kendi ayaklarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde durabilecek duruma geldi.

Brooks ile Billy'nin evliliÄŸi Ã¶nceleri iyi gitse de beÅŸ yÄ±l sonra yuvalarÄ± daÄŸÄ±ldÄ±. Ã‡ift geÃ§en yÄ±l yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Bu yÄ±lÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda da resmen boÅŸandÄ±lar.

Nader, bu yÃ¼zden Ã§ok da dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden Billy Haire ile aÅŸk yaÅŸayÄ±p sonra evlendi. Ama evliliÄŸi uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmadÄ±.

Oysa Ã§ift, New Orleans'ta gayet gÃ¶rkemli bir ÅŸekilde evlenirken bu yuvanÄ±n bu kadar kÄ±sa sÃ¼rede daÄŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± akÄ±llarÄ±ndan bile geÃ§irmemiÅŸti.

Nader o dÃ¶nemde "Louisiana'da bÃ¼yÃ¼dÃ¼m ama New Orleans'ta iki yÄ±l okudum. Bu yÃ¼zden orayla ilgili her ÅŸeyi seviyorum" sÃ¶zleriyle dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kentin kendisi iÃ§in ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu ifade etmiÅŸti.

Brooks Nader'in Ã¶nce 'kiramÄ± Ã¶desin diye sevgili oldum' deyip sonra da evlendiÄŸi eski kocasÄ±nÄ±n reklamcÄ± olduÄŸunu ve iyi ekonomik koÅŸullara sahip bulunduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

