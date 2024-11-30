'Kiracım yüzünden evimi satıyorum'

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BİR süredir kiracısıyla problem yaşayan Demet Akalın, aralarındaki anlaşmazlığı bir türlü çözemediklerini söyledi. Kiracısından evi tahliye etmesini isteyen, ancak olumsuz yanıt alan ünlü şarkıcı, dün katıldığı “Söylemezsem Olmaz” programında sonunda evi satmaya karar verdiğini açıkladı: “Yok, kiracım evden çıkmıyor ama ev pazartesi satılıyor. Mülkümü satmak zorunda kaldım. Öbür kiracım rahat çıktı, insaflı oldu. İlk aldığım evlerden biriydi. Mankenlik yaparak almıştım o evi. Bu konuda linçleneceğim sandım ama herkes arkamda durdu. Ev sahiplerinin sözcüsü gibi oldum.” Akalın birkaç ay önce yaptığı açıklamada “Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. O paraya artık bir mekânda yemek yeniyor” demiş, tepkisini sosyal medyada da “Bu evleri siz bedava oturun diye almadık. Adam çöktü evime” paylaşımıyla dile getirmişti.

Zayıflamak için kullandığı iğne nedeniyle sağlığından olan Demet Akalın, programda başına gelenleri de anlattı:



ALLAH BENİ ÇOCUĞUMA BAĞIŞLADI



“Amerika’dan bir zayıflama iğnesi aldım. Türkiye’de kesinlikle yok. Ben onu buzdolabına koydum. Kullanıp kullanmamak arasındaydım. Sonra gaza geldim, yaptırayım dedim. Minnacık bir şey. İkinci saatte elim titremeye başladı. Akşamına kova yanımda yatıyordum ve 10 gün devam etti. Bir-iki konserimi iptal etmek zorunda kaldım. Ayağa kalkamıyordum. Sonraki iki hafta evdeki kadınlar kolumdan tutup lavaboya götürdü. Dedim ki bir daha asla ayağa kalkamayacağım. Ruh halimi de bozdu. O kadar kötü bir dönem geçirdim ki. Doktor arkadaşlara sordum; hafıza kaybı olanlar, görme yetisini kaybedenler, yoğun bakıma yatanlar varmış bunun yüzünden. Allah beni çocuğuma bağışladı.”

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Biriktirdim aldım

Demet Akalın programda taktığı pırlanta yüzükle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, yüzüğü sorulunca “10 gram (karat), biriktirdim aldım” dedi.