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Kin filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Yılmaz Erdoğan’ın filmi Kin Netflix’te

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Kin filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir Yılmaz Erdoğan’ın filmi Kin Netflix’te

Kin filmi Netlifx’te izleyici karşısına çıktı. Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Türkan Derya oturduğu filmin konusu ve oyuncuları merak konusu haline geldi. Peki, Kin filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte filme dair merak edilenler

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Kin filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı Kin, bugün Netflix’te izleyici karşısına çıktı. Filmde dürüstlük abidesi olarak bilinen Başkomiser Harun terfi için gün sayıyor. Ancak akıl almaz olaylar onu kin ve nefret dolu bir intikam hikayesinin içine sürüklüyor.

KİN FİLMİ OYUNCULARI

Kin filmi oyuncuları arasında Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan, Cem Yiğit Üzümoğlu, Rüzgar Aksoy, Duygu Sarışın, Yosi Mizrahi, Elif Gizem Aykul, Enes Külahçı yer alıyor. Senaryosunu Yılmaz Erdoğan yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Türkan Derya oturuyor.

KİN FİLMİ KONUSU

Dürüstlük abidesi olarak bilinen Başkomiser Harun terfi için gün saymaktadır. Ancak akılalmaz olaylar onu kin ve nefret dolu bir intikam hikâyesinin içine sürükler.

Başkomiser Harun, mesleğinin en büyük ödülünü aldıktan sonra ekip arkadaşlarıyla kutlamaya gider. Ödülden sonra terfi alacağına emin olan Harun, o gece eve dönerken bulunduğu taksideki şoförün saldırısı sonucu kendini savunurken cinayet işler. Ertesi sabah bu cinayet vakası emniyete ulaşır ve Harun, kendi işlediği cinayetin failini aramaya başlar. Hem kaçan ve hem de kovalayan olmanın stresiyle başa çıkmaya çalışırken, bulduğu her ipucu onu çok daha karmaşık bir olayın içine çeker.

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#Kin Filmi#Kin Oyuncuları#Kin Konusu