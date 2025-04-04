Kimseyi kendine layık görmüyor, eski kocasını da unutamıyor… Kalbi hep boş kalacak: Ben artık kimseyi sevemem ki!

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Ben Affleck Jennifer Lopez’den ayrıldıktan sonra uzun süre sessiz kalmış, iddialara göre de kendisini “boğan” bu evlilikten kurtulduğu için çok rahatlamıştı.

KURDUĞU TÜM HAYALLER BAŞINA YIKILDI

En sonunda konuşmaya karar verdiğinde ise Jennifer Lopez’e saygı duyduğunu ve her zaman destekleyeceğini söyledi. Suskunluğunun sebebinin ise utanç duymaktan dolayı konuşamamak olduğunu açıkladı.

Jennifer Lopez ise ayrılık sonrası içini dökmüş sonradan sessizliğe bürünmüştü. Kalbi çok kırık olan ünlü yıldız özel hayatındaki çalkantılarla birlikte iş yaşamında da birçok sıkıntıyla karşılaştı.

Artık önüne, gelecekteki film ve müzik projelerine odaklanacağını ve iki çocuğunun hayatının merkezine yerleştiğini söyleyen Jennifer Lopez aşktan yana ise çok şanslı görünmüyor.

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YANINA KİMSEYİ YAKIŞTIRAMIYOR

Yıldız şarkıcı yeni aşklara kapısını kapatmadığını söylese de yakın dostları aslında bir gerçeği çok iyi biliyor. Jennifer Lopez kimseleri kendine layık görmüyor.

Tam bir “diva” olduğu söylenen Jennifer Lopez’in hayatında yeni heyecanlar istese de flört maceraları sönük geçeceğe benziyor.

Kendi yanına yakıştırmadığı kimseyle ortaya çıkmayacağına kesin gözüyle bakılan Lopez bir erkeği beğenip ona kalbini açmakta zorlanacak gibi.

Zaten bunun en önemli sebebi de yanına kimseyi yakıştırmamasından ziyade eski kocası Ben Affleck'i bir türlü unutamaması.

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Çünkü talipleri onun gözünde Affleck'le boy ölçüşemiyor.

KİMSE ESKİ KOCASIYLA BOY ÖLÇÜŞEMEZ

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Aşk acısı çekmeye devam eden Jennifer Lopez’in Ben Affleck’e duyduğu hislerin hâlâ bitmediği de söyleniyor.

Menajeri başta olmak üzere dostları ona yeni sevgili adayları bulsa da Ben Affleck'le ruh eşi oldukları fikrine takılıp kalan Jennifer Lopez herkese deyim yerindeyse burun kıvırıyor.

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ESKİ ANILAR GÖZÜNÜN ÖNÜNDE CANLANIP BİR KÂBUSA DÖNÜŞTÜ

Üstelik bu duygularla baş etmeye çalışan Jennifer Lopez Ben Affleck’in kendisinden bir önceki eski eşi Jennifer Garner’la giderek daha fazla yakınlaşmasını da izlemek zorunda kalıyor.

Eski eşler Affleck ve Jennifer Garner son aylarda her zamankinden çok birlikte vakit geçiriyorlar ve söylenenlere göre Jennifer Lopez zaten unutmakta zorlandığı büyük aşkını böyle gördüğü için öfkeden küplere biniyor…

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