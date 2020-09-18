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Haber Giriş: 18.09.2020 - 09:29 | Son Güncelleme:

Kimsesizler oyuncuları kimdir? İşte, Kimsesizler dizisinin konusu ve oyuncuları

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Kimsesizler oyuncuları kimdir? İşte, Kimsesizler dizisinin konusu ve oyuncuları
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Kimsesizler oyuncuları ve konusu ile gündeme geldi. Başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı Kimsesizler dizisinde, Beren Gökyıldız ise bir diğer başrol oyuncusu olacak. Kimsesi olmayan çocuklara ev sahipliği yapan Mahir ve çocuklara arasında geçen olayların ekrana yansıyacağı Kimsesizler oyuncuları arasında pek çok isim yer alıyor. Peki, kimsesizler oyuncuları kimdir? İşte, o detaylar

Kimsesizler oyuncuları arasında pek çok isim yer alıyor. Dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, başarılı çocuk oyuncu Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk üstlenirken, Gökyıldız’a Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş eşlik ediyor. İşte, Kimsesizler oyuncuları ve konusu

KİMSESİZLER OYUNCULARI

Dizide; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Çocuk Evi’ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlemler ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir. Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül (Burcu Özberk) vardır…

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