Kimsesizler dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Kimsesizler dizisi oyuncu kadrosu

Kimsesizler dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi. Henüz yayın hayatına başlamayan dizide Mavi karakterine Beren Gökyıldız, Ayşegül karakterine Burcu Özberk, Mahir karakterine ise Erdal Beşikçioğlu hayat veriyor.

KİMSESİZLER DİZİSİ KONUSU

Dizide; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Çocuk Evi’ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlemler ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir. Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül (Burcu Özberk) vardır…

KİMSESİZLER DİZİSİ OYUNCULARI

Kimsesizler dizisinin oyuncuları arasında Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş bulunuyor.

RTÜK’TEN İNCELEME

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Kimsesizler dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.