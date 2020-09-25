MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriKimsesizler dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Kimsesizler dizisi oyuncu kadrosu
GeriTelevizyon Kimsesizler dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Kimsesizler dizisi oyuncu kadrosu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 25.09.2020 - 10:37 | Son Güncelleme:

Kimsesizler dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Kimsesizler dizisi oyuncu kadrosu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kimsesizler dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Kimsesizler dizisi oyuncu kadrosu
Abone Olgoogle-news

Kimsesizler dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Kimsesizler dizisi gündemde yer alıyor. RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldığını duyurdu. Kimsesizler dizisinin oyuncuları arasında Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş bulunuyor.

Kimsesizler dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi. Henüz yayın hayatına başlamayan dizide Mavi karakterine Beren Gökyıldız, Ayşegül karakterine Burcu Özberk, Mahir karakterine ise Erdal Beşikçioğlu hayat veriyor.

KİMSESİZLER DİZİSİ KONUSU

Dizide; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Çocuk Evi’ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlemler ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir. Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül (Burcu Özberk) vardır…

Kimsesizler dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir Kimsesizler dizisi oyuncu kadrosu

KİMSESİZLER DİZİSİ OYUNCULARI

Kimsesizler dizisinin oyuncuları arasında Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş bulunuyor.

RTÜK’TEN İNCELEME

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Kimsesizler dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle