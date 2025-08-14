Kimse onu tanımadı, şaştı kaldı! Ünlü oyuncu polis çevirmesine yakalandı…

Haberin Devamı

Hollywood’un yıldız oyuncusu Leonardo DiCaprio, yaz tatillerini geçirdiği ve artık gediklisi olduğu İspanya’nın tatil cenneti İbiza’da başına gelenler yüzünden dile düştü.

Görüntülerin aslında ağustos ayının başında kaydedildiği ancak basının eline yeni geçtiği ortaya çıktı.

50 yaşındaki Hollywood yıldızı, 27 yaşındaki model sevgilisi Vittoria Ceretti ve bir grup arkadaşıyla birlikte İbiza’da polis çevirmesine yakalandı.

Bunun önce rutin bir trafik kontrolü olduğu sanılsa da gerçek daha sonra anlaşıldı.

Leonardo DiCaprio, sevgilisi ve arkadaşlarıyla İbiza’da verilen özel bir partiye gitmek istemişti.

Parti yolunda da sıkı güvenlik önlemleri vardı ve polisler araçları durdurup kimlik kontrolü yapıyordu.

Hatta benzer durumlarda başka ünlülerin kapıdan döndüğü ve çevirmeye takılıp bu partiye katılamadığı da iddia edildi. Leonardo DiCaprio gibi bu çevirmeye takılıp kapıdan geri çevrilen isimler arasında ünlü rapçi Travis Scott’ın da olduğu iddia edildi.

Polis Leonardo DiCaprio ve yanındakileri durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi.

Ve Hollywood’un en ünlü simalarından olan yıldız oyuncuyu tanımadı.

Görevli memurlar Leo’ya da oradaki herhangi bir isim gibi işlem yaparken ünlü oyuncunun şaşkın halde beklediği ve etrafına bakınıp durduğu anların görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Genellikle kalabalıklara karıştığında yüzüne tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi maske takan ve tanınmak istemediğinde maskesini iyice kapatan Leo’nun yüzünün açık olduğı dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyaya yüklenen bir videoda Vittoria Ceretti olduğu düşünülen bir kadının sesi duyuluyordu ve kadın “Şu anda beni tam anlamıyla arıyorlar” diyordu.

Leonardo DiCaprio’nun da İspanyol polisine arama yapmaları için ceplerini boşaltıp gösterdiği görüldü.

Arama yapan polislerin hiçbiri Leonardo DiCaprio’yu tanımadı ve ünlü yıldızdan kimliğini isteyip kontrol yaptılar.

Bu özel güvenlikli partiye katılan isimler arasında DiCaprio’nun yakın arkadaşı Tobey Maguire ve Kendall Jenner’ın da olduğu söyleniyor…