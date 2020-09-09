Kimse Bilmez dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Kimse Bilmez oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Kimse Bilmez dizisi ilk bölümü 11 Haziran 2019 yılında yayınlanmış olan bir dizidir. Dizi 29 aralık 2019 tarihinde de sona ermiş bir Türk dizisidir. Kimse Bilmez dizisi bir aile ve dram dizisidir. ATV televizyon kanalında yayınlanan bu dizi İstanbul'da çekilmiştir. Dizinin baş rolünde ünlü oyuncu Keremcem yer almıştır.

Kimse Bilmez Dizisinin Konusu Nedir?

Sevda küçük yaşlardan itibaren yıldız olmanın hayali ile büyümüş bir genç kızdır. Hayalleri bir noktada ona fırsat verir ve bir markanın genç yüzü olarak seçilmiştir. Sevda bir yandan bu mutlu haberi alırken diğer yandan ise genç kardeşinin bir mafyanın elinde olduğunu öğrenir. Mafya fidye karşılığında kardeşini serbest bırakacağını söyler. Sevda kardeşini kurtarmak için bir çözüm bulur. Bulmuş olduğu bu çözüm onun hayatını önemli ölçüde etkileyecektir.

Uygar Sarıkaya adındaki kişi Sevda'ya saplantılı bir şekilde aşık olmuştur. Uygar Sarıkaya ve yanındaki adamlar Sevda'nın peşine düşer. Ali Hüroğlu bu olayı öğrendikten sonra hemen Sevda'ya yardım eder. Onu kendi evine alarak Uygar'dan korumaya çalışır. Yaptıkları iyiliklerinden ötürü Sevda, Ali'ye minnettardır. Ali'nin de artık tek amacı Sevda'nın kardeşini kurtarmaktır.

Kimse Bilmez Dizisi Kaç Bölüm ve Kaç Sezon?

Kimse Bilmez dizisi toplam 27 bölüm çekilmiş ve 1 sezon sürmüştür.

Kimse Bilmez Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

1) Keremcem: Ali Hüroğlu

2) Özgü Kaya: Sevda Eğilmez

3) Burak Serdar Şanal: Süleyman

4) Zeynep Elçin: Duygu Selvin

5) Ferdi Kurtuldu: Hüdaverdi

6) Zehra Yılmaz: Tuğçe Işık

7) Selda Özbek: Meral Sevin

8) Hakan Altıner: İlhan Selin

9) Adnan Biricik: Kurtbey

10) Özlem Başkaya: Hayriye Eğilmez

11) Timur Ölkebaş: Vedat Kemal

12) Yiğit Koçak: Sinan Eğilmez

13) Onur Dikmen: Sarp

14) Burak Haktanır: Ekrem

15) Ahmet Mekin: Tuğrul Baba

16) Halil İbrahim Kayacıoğlu: Ergin Kemal

17) Mehmet Küçük: Yusuf Alihan

18) Beran Özel: Ezgi

Kimse Bilmez Yönetmeni Kimdir?

Kimse Bilmez dizisinin yönetmeni Hakan Eren ve Kartal Çidamlı'dır.

Kimse Bilmez Yapımcısı Kimdir?

Kimse Bilmez dizisinin yapımcısı Baba Yapım'dır.

Kimse Bilmez Senaristi Kimdir?

Kimse Bilmez dizisinin senaristleri şu şekildedir,

- Hakan Burak Kayacı

- Kemal Çelik

- Pınar Uysal

- Ahmet Özdemir