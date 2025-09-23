Kimlerin kızı olduğu bakışlarından bile belli! Artık adı da başka soyadı da

Haberin Devamı

Ama aslına bakılırsa bu durum o dünyaya geldiğinden beri aynı... Öyle ki daha annesinin karnındayken bile çoktan bir tür magazin malzemesine dönüşmüştü...

Sonuç olarak o Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızıydı... Hatta eski çiftin ilk biyolojik çocuğu...

Şu anda kendisi başlı başına bir ilgi odağı... Bunun nedeni de yaşı ilerleyip büyüdükçe artan güzelliği...

GÜZELLİĞİNİ ANNESİNDEN ALMIŞ

Annesi ve babası zorlu bir şekilde ayrılmış olsa da o görünüşe göre gelecekte onlardan bile rol çalacak kadar çok ilgi çekiyor. Arkadaşıyla alışverişe gitmesi bile olay haline geliyor...

Büyük olasılıkla anladınız bir zamanlan Brangelina adıyla anılan Angelina Jolie ile Brad Pitt'in 19 yaşındaki Shiloh'dan söz ettiğimizi... Eski adıyla Shiloh Jolie Pitt…

18 yaşına girer girmez attığı adım sonucu babasının soyadını attıktan sonraki adıyla Shiloh Jolie.

ANNE EVİNDEN AYRILDI... ARKADAŞIYLA YAŞIYOR

Bugün artık 19 yaşında bir genç kız olan Shiloh, bir süre önce annesi ve kardeşleriyle yaşadığı evden ayrılıp arkadaşı Keoni Rose ile birlikte oturmaya başladığı haberleriyle gündeme gelmişti...

Genç kız geçtiğimiz hafta sonu da Keoni ile birlikte New York'ta çıktığı alışveriş turunda görüntülendi.

Rahat giyim tarzını bozmayan Shiloh'nun saçlarının rengini açtığı ve dudağına piercing yaptırdığı da dikkatlerden kaçmadı.

Shilon Jolie Pitt'in yakından çekilen fotoğraflarında annesi Angelina Jolie'nin gençlik yıllarına olan benzerliği de dikkat çekti.

Büyük aşklarının ateşi söndükten sonra kanlı bıçaklı düşman olan Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu Shiloh, geçtiğimiz 27 Mayıs'ta 19 yaşına girdi...

Yani kelimenin tam anlamıyla artık kendi ayakları üzerinde durabilecek bir genç kız o.

Saçının rengini açtığı görülen Shiloh Jolie Pitt, görüntüsüyle annesinin gençlik yıllarını hatırlattı.





Shiloh ile arkadaşı bir takı mağazasına girip ürünleri inceledi.





Genç kız güldüğü zaman da annesi Angelina Jolie'yi anımsattı. Bu arada babasından gelen Pitt soyadını mahkeme kararıyla artık kullanmayan genç kızı arkadaşlarının da Shiloh değil kısaca Shi diye çağırdığını hatırlatalım. Kısacası artık onun adı Shi Jolie!

BABASINI DEFTERDEN SİLDİ... ARTIK PEK ANNE SÖZÜ DE DİNLEMİYOR

Babası Pitt'in soyadını reddedip onu defterden silen Shiloh, eğer isterse artık annesi Angelina Jolie'nin her sözünü de dinlemek zorunda değil.

Tam adıyla Shiloh Nouvelle Jolie Pitt, 27 Mayıs 2006'da Namibya'da dünyaya geldi.

Bu durum, anne ve babasının çocuklarının dünyanın farklı yerlerinde dünyaya gelmesiyle ilgili tercihlerinin bir uzantısı.

Doğal olarak Shiloh, sadece ABD vatandaşı değil, dünyaya geldiği Namibya'nın da vatandaşı.

DÜNYANIN EN PAHALI BEBEK POZU: Shiloh aynı zamanda bir döneme 'dünyanın en pahalı bebeği' olarak da damgasını vurdu. Çünkü ilk fotoğrafı için bir dergi grubu 4 milyon doların üzerinde bir para ödedi.Bu para hayır kurumlarına aktarıldı. Yani Shiloh'nın ünlü anne ve babasının kasasına girmedi.

Shiloh daha bebekken annesi Angelina Jolie ve babası Brad Pitt ile birlikte balmumu heykeli bile yapıldı.





BİR GÜN ELBİSE GİYiP MAKYAJ YAPTI, BÜTÜN DÜNYA ŞAŞIRDI

Gerçekten "kusursuz" denilecek kadar güzel bir bebek olan Shiloh kelimenin tam anlamıyla kameralar karşısında büyüdü.

Bir dönem ağabeylerine özenip onlar gibi giyinen hatta elinde kılıçla sokaklarda gezen Shiloh, bir gün bütün dünyayı şaşkınlığı sürükledi.

Annesinin önemli rollerinden birini üstlendiği Eternals filminin, dünyanın farklı ülkelerinde yapılan galalarında değişik değişik elbiseler giyerek kamera karşısına geçti.

Saçını toplayan Shiloh yüzüne yaptığı hafif makyajla da daha fazla dikkat çekti. Hatta bu galalardan birinde annesinin eski bir elbisesini bile giydi.

Ama sonra geçen yılın başlarında saçlarını kısacık kestirerek herkesi bir kez daha şaşırttı.

Shiloh Nouvelle, son dönemde ise saçlarını uzatmaya karar vermiş gibi görünüyor. Giyimi kuşamı ise bütün diğer yaşıtları gibi. Genellikle bol ve rahat kıyafetler tercih ediyor.

TIPKI ANNESİNİN GENÇLİK YILLARI GİBİ... KENDİ BİLDİĞİNDEN ŞAŞMIYOR

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Shiloh, geçen yıl 18 yaşına girer girmez attığı adımla da konuşulmuştu.

Shiloh, reşit olunca ilk iş olarak babasının soyadını resmen reddetti ve mahkemeye başvurdu. Genç kız Jolie ile Pitt'in ayrılık sürecinde annesinin yanında durdu.

Shiloh Jolie Pitt tıpkı diğer kardeşleri gibi kendi hayat yolunu çiziyor... Zaten 18 yaşına girince yaptığı ilk iş babasından gelen Pitt soyadını kullanmamak için mahkemeye başvurmak oldu. Sonunda bunu da yaptı zaten.

Görünüşe göre biraz da annesi Angelina Jolie'nin gençlik yıllarını hatırlatır şekilde kendi bildiğinden şaşmayan bir genç olacak Shiloh.

DÜNYANIN GÖZLERİ ÖNÜNDE BÜYÜDÜ

Shiloh, bir zamanlar Brangelina olarak anılan eski çiftin diğer çocukları gibi spot ışıkları altında büyüyor. Ağabeyleri Maddox ile Pax Thien, anneleri ile birlikte onun rol aldığı filmlerin kamera arkasında görev alıyor.

Kız kardeşi Zahara'nın moda tasarımına olan ilgisi artık iyice belirginleşti. Diğer kız kardeşi Vivienne de annesiyle birlikte bir Broadway oyununda perde arkasında çalıştı.

Şimdilik hangi alana yöneleceği belli olmayan ya da bilinmeyen tek kardeşi Knox Leon. Shiloh da son yıllarda dansa merak sardı.

Hatta gittiği dans sınıfının hocalarından biri onun stüdyoda çekilen bir videosunu sosyal medyada paylaşınca kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynadı.





Shiloh küçük yaşlardayken ağabeyleri Maddox ve Pax Thien'e özenip onlar gibi giyiniyordu. Saçlarını da onlara benzetmeye çalışıyordu.



Sonra bir gün elbise giyip hafif makyaj yaparak dünyayı şaşırttı.





Ama bunun üzerinden çok zaman geçmeden bu kez saçlarını kısacık kestirdi. Yine de son haline bakılırsa saçlarını bir kez daha uzatmaya karar verdi.