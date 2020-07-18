Kimin eski gitarı 6.010.000 ABD dolarına satılarak açık arttırmada en pahalı gitar unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?
Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programı cumartesi akşamı ekranlara geldi. Yarışmanın son bölümünde büyük para ödülüne sahip bir soru izleyenler tarafından merak konusu oldu. Büyük para ödülüne sahip sorunun yanıtını ekran başındakiler internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki, Geçtiğimiz günlerde kimin eski gitarı, 6.010.000 ABD dolarına satılarak açık arttırmada en pahalı gitar unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir? İşte, o sorunun cevabı.
Sunuculuğunun Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı televizyon başındaki izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, merak edilen "Geçtiğimiz günlerde kimin eski gitarı, 6.010.000 ABD dolarına satılarak açık arttırmada en pahalı gitar unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?" sorusunun yanıtı haberimizde.
SORU:
Geçtiğimiz günlerde kimin eski gitarı, 6.010.000 ABD dolarına satılarak açık arttırmada en pahalı gitar unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir?
A: Jimi Hendrix
B: Eric Clapton
C: Carlos Santana
D: Kurt Cobain
DOĞRU CEVAP: D ŞIKKI
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