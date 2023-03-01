Kim Milyoner Olmak İster'i kazanan Arda Ayten deprem sonrası yaşadıklarını anlattı: Bazen krizler geçiriyorum

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'Kim Milyoner Olmak İster' programıyla adından söz ettiren Arda Ayten soruların hepsini yanıtlayarak 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazanmıştı.

Kahramanmaraş'ta Tıp eğitimi alan ve İskenderun'da yaşayan Arda Ayten, Türkiye'nin 11 kentini etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere memleketi İskenderun'da yakalanmıştı.

Yıllarca emek verdiği kütüphanesinin altında kalan ve komşularının yardımıyla odasından çıkarılan genç yarışmacı deprem sonrası yaşadığı duyguları anlattı.

Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Ayten, 'Nasılsınız?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

'BAZEN KRİZLER GEÇİRİYORUM'

"Hayatımın şu ana değin en zorlayıcı senesini yaşadım diyebilirim gönül rahatlığıyla.

Psikolojik dipleri fazlasıyla keşfettim.

Bazı sonsuz dehlizlerin suyundan yudumladım.

İyi olduğumu söyleyemem.

Ne var ki kötü de sayılmam.

Depremzedeyim, hayatı alaya alarak gülümsemeye çalışıyorum.

Bazen krizler geçiriyorum.

Bazen de kendimden geçiyorum."

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NE OLMUŞTU?



Arda Ayten depreme uykusunda yakalanmıştı. Depremde dolabın üzerine devrildiğini söyleyen Ayten o anları şöyle anlatmıştı: "Gözümü açar açmaz üzerime devrilmekte olan dolabın kapaklarını fark ettim. Kendimi korumaya çalışarak dolaba direndim. Annem kapının açıklığında bana seslenirken dolabın altına sıkışıp kalmışım. Komşularımızdan biri yetişti, dolabı kaldırdılar ve gövdemi altından çıkarabildik."

Depremde, kütüphanesi yerle bir olan Ayten o anın karesini çekip, "Milyoner'den kazandıklarımla kurduğum kütüphanemdi. Defalarca önünde yayın yapmıştık. Umarım kitaplarımı kurtarabilirim. 20 yıllık emekti." diye yazdı.

“ZEHİRLENDİĞİMİ FARK ETTİM”



Arda Ayten, depremin ardından evden çıktıklarını ve çadır kurduklarını söylemiş ve, "Çam odununun zehirleyici kokusunu çekerek - çünkü arabaya gidip yatmayı denedik ancak kar yağıyordu ve çok soğuktu - içeride ısınmaya çalıştık. Bir yerden sonra bilincimi kaybettiğimi, zehirlendiğimi fark ettim. Annemi de alıp dışarı çıktık." ifadelerini kullanmıştı.