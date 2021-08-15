Kim Milyoner Olmak İster'e tekerleme sorusu damga vurdu.. Özgür Ege Aydoğan kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster'in 14 Ağustos tarihli bölümündeki yarışmacılardan biri de Özgür Ege Aydoğan oldu. Genç yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster programında "Sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?" Şeklinde devam eden tekerlemenin başı nasıldır?" sorusuna "yoğurt" yanıtını verince elendi.

Özgür Ege Aydoğan kimdir?

Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünden onur öğrencisi olarak mezun olan ve Japonya'da sadece dört kişinin kabul edildiği Osaka Üniversitesinde özel robotik yüksek lisans programına kabul edilen Özgür Ege Aydoğan, 24 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Bitirme projesinde parkinson, felç ve yaşlı hastalar için fizik tedavi robotu tasarlayarak hem TÜBİTAK hem de Teknofest yarışmalarında Türkiye birincisi olan Ege Bey, yarışmada ödül kazanması durumunda, bu parayı eğitim hayatı için kullanmak istediğini dile getirmişti.

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