Kim Milyoner Olmak İster’de Cem Yılmaz sürprizi - Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ne zaman?

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sezon tanıtımı heyecanlandırdı. İlk bölüm yarışmacılarından biri, telefon jokeri olarak Cem Yılmaz’ın adını veriyor. Programa telefon jokeri olarak dahil olan Cem Yılmaz ve Kenan İmirzalıoğlu arasında eğlenceli diyaloglar yaşanıyor.



Cem Yılmaz’ın telefon jokeri olduğu Kim Milyoner Olmak İster bölümü 26 Eylül Cumartesi günü yayınlanacak.

CEM YILMAZ VE KENAN İMİRZALIOĞLU ARASINDA YAŞANAN KOMİK DİYALOG

Fragmanda; telefonu açan Cem Yılmaz'ın, Kenan İmirzalıoğlu'na "Hayırdır Kenan'cığım neden aradın beni?" demesi komik anlara sebep oldu.İmirzalıoğlu'nun Yılmaz'a "Ali Bey'in bir maruzatı vardı" demesi üzerine ünlü komedyen, "Kenan'cığım afedersin, Ali Bey derken" diye espri yaptı. Ardından "Bunu yapıyorlar Kenan'cığım, birçok vatandaşımız yapıyor" diyen Cem Yılmaz'a; Kenan İmirzalıoğlu, "Kusura bakma Cem'ciğim, kapatabilirsin" cevabını vermesi iki ünlü ismi de kahkahaya boğdu.