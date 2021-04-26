Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman?

Ali Eyüboğlu, Kim Milyoner Olmak İster'in başlayacağı tarihi köşesine taşıdı.

ATV, bir süre yayınına ara verdiği ‘Kim Milyoner Olmak İster?’i yeniden ekrana getirecek. Kanalın final yapacak dizilerinden ‘Hercai’nin yerine pazar akşamı yayınlamayı planladığı yarışmanın tanıtımlarına başladı. İşte o tanıtım filminden yarışamaya dair çarpıcı veriler:



“10 yılda 931 bölüm, 4 bin 476 yarışmacı, 32 bin 106 soru ve 57 milyon 549 bin TL ödül.”

Yarışmacılara bölüm başına dağıttığı ortalaması para ödülü 62 bin TL olan bir yapımın sunucu ve prodüksiyon giderlerini de dahil ettiğinizde bile en ucuz yazlık dizinin yarısı kadar bir maliyet çıkar ortaya.



O yüzdendir ki şimdiye kadar Kenan Işık, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım ve Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ gibi stüdyo programlarının sayısı artıyor.

İki sebebi var bunun:



Birincisi dizilerin maliyeti, ikincisi de Kovid-19’un dizilere etkisi.

Pandemi koşullarında haftada 2.5 saatlik bölüm yetiştirmek gün geçtikçe zorlaşıyor. Oyuncular veya set ekibinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması çekimlere ara verilmesine neden oluyor ve yeni bölüm yayınını aksatıyor

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?