Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Hikmet Karakurt: "Selçuk Bayraktar'la tanışmak isterim"

Sözlerine devam eden Hikmet Karakurt, "Babamın bir işi olmadığı için ve gerçekten 8 çocuğa bakmak zor olduğu için ona bir şey diyemedik. Babamla birlikte tarlada soğan toplamaya başladık." açıklamasında bulundu. Ayrıca Selçuk Bayraktar ile tanışmak istediğini de belirtti.

Hoş geldin Hikmet. Nasılsın?

Merhaba, şu anda çok iyiyim. Derslerimi çalışabilecek bir ortam yarattım kendime ve daha rahat çalışabiliyorum. Çok teşekkür ederim.

Her insanın bir hayat hikayesi var ve bu hikayelerinde köşe virajları var. Bugün seninle konuşurken senin hikayeni senden dinlemeyi istiyorum. Seni bugüne getiren hikayende önemli virajlar neydi?

Ben küçüklüğümden itibaren derslerime çok çalışıp ileride büyük bir adam olmak istedim. Benim hayalim buydu ve herkesin bir hayalinin olması gerektiğini düşünüyorum. Ben 7.sınıfa kadar derslerime en iyi şekilde çalıştım ve başarılı oldum. 8.sınıfa geldiğimde ise babam “Ben artık size bakamıyorum çünkü 8 çocuğa bakmak çok zor. Tarlaya gidip çalışmamız lazım.” dedi. Babamın bir işi olmadığı için ve gerçekten 8 çocuğa bakmak zor olduğu için ona bir şey diyemedik. Babamla birlikte tarlada soğan toplamaya başladık. 8.sınıf başladığında tarlada çalıştığım için zaman kaybediyordum. Bazı derslere yetişemiyordum ama elimden geleni yapıp sınıfımı bitirdim. Babam çabamı görünce “Eğer gerçekten okumak istiyorsan kimse buna bir şey diyemez.” şeklinde nasihatlarda bulunarak beni destekledi. Liseye geçtiğimde de tarlaya gitmeye devam ettim. Diğer arkadaşlarım 5 saat çalışıyorsa ben 8 saat çalışıp hem okudum hem tarlaya gittim.

Kardeşlerin de senin gibi okumaya meraklı mı?

Bu aslında kardeşler arasında bir domino etkisi yaratıyor. Büyük kardeş ders çalıştığı zaman ondan küçük kardeşler de ders çalışmak ve okula gitmek istiyor. Büyük abilerin görevi daima zordur. Çünkü ondan küçükler onu takip ederler. Ben de buna dikkat ettim.

Peki yarışmaya katılmandaki süreçte sana destek verdiler mi? O süreç aile içerisinde nasıl şekillendi?

Benden küçük olan kız kardeşim 2 yıl önce bu yarışmaya başvurmuştu ama ona dönüş olmadı. Kardeşim sürekli benim de başvurmam gerektiğini söylüyordu. Ben belki zorlanırım diye başvurmak istemiyordum. Bu yıl soğan tarlasındayken paydos arasında tarlaya baktım ve “Benim kısmetim şu anda bu tarlada var ve para kazanıyorum. Eğer yarışmaya başvurursam ve bana çıkarsa farklı bir ortamda gelir elde etme imkanı kazanacağım.” dedim. Eğer yarışmayı kazanırsam kardeşlerimin eğitimi için bir miktar para kazanabilecektim.

Ne kadarlık bir hedef için yarışmaya başvurdun?

Aslında benim hedefim yoktu. Ben yarışmanın başında kardeşlerim için geldim ya da yarışmada hedefim şu kadar demedim. Çünkü kardeşlerim için geldim desem ve birinci soruda elensem yarışmayı izleyenler çok üzülürdü. Ben insanları üzmek istemedim. Yarışmadan sonra çok güzel duygular yaşadım. Bu kadar yüksek bir miktar kazanabileceğimi düşünmüyordum. Yarışmadan aldığım para benim ve ailemin 8-9 ya da 10 yıl çalıştıktan sonra kazanabileceği bir miktardı. Başvurumdan sonra bana döneceklerini hissediyordum aslında. Hani bir ihtimal daha var derler ya orayı düşünmek lazım.

Bu başarının yanında sosyal etkisi çok yüksek olan bir yarışmacı oldun. Dolayısı ile yarışmaya katılıp senin aldığın miktardan daha kazanan ama gündem olmayan pek çok kişi var. Yarışmadan sonra bulunduğun yerde bu durumun sana yansıması nasıl oldu? Sosyal medya hesapların var mı?

İnstagram, Facebook ve Twitter kullanıyorum ben.

Oradan sana gelen mesajlar nasıldı? Artık bir fenomensin sen.

Çok teşekkür ederim. Ben sosyal medyaya baktığım zaman binlerce kişinin bana mesaj gönderdiğini ve beni tebrik ettiğini gördüm. Soğan tarlasında çalışırken bir anda çok fazla sevgi seline boğuldum. Alışkın olmadığım bir durumdu bu. Bana tebrik mesajlarını ileten ve destek olmaya çalışan tüm kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi insanlarsınız. Bu hayatı yaşayan bir tek ben değilim. Yüzlerce kişi vardır belki ve bu hayat çok kolay değil. Beni yarışmada görüp destekleyen herkese teşekkür ediyorum.

Yarışmadan sonra kazandığın miktarı kardeşlerinin eğitim masrafları için kullanacağını söyledin. Kendine ayıracağın bir bütçe olacak mı? Bu bütçe ile neler yapacaksın? Aklında bir fikir var mı?

Ben Sakarya Üniversitesi’nde Elektrik Elektronik Mühendisliği okuyorum. Bu paranın bir kısmı ile ben yabancı dilimi tamamlayıp yurt dışına çıkmak ve farklı ülkeler geliştirmek istiyorum. Orada yeni şeyler öğrenip daha sonra ülkeme dönerek burada çalışmak istiyorum. Diğer ülkelerin teknolojileri ya da çalışma ortamları daha ileri seviyede olabilir. Ben onları dışlamak yerine oraya gidip onlarla çalışıp öğrenmek istiyorum. Orada öğrendiklerimi kendi ülkeme de yansıtmak istiyorum. Çünkü benim ideolojimdeki bazı kişiler böyle yaptı. Selçuk Bayraktar ve Necmettin Erbakan gibi iki büyük adam benim tüm ideolojimi oluşturuyor.

Selçuk Bayraktar ile tanışmak ister miydin? Bu soruyu daha genel bir hale getireyim. Uzaktan takip ettiğin ve konuşmanın hayalini kurduğun birileri ile yarışma vesilesi ile tanışmak istedin mi ya da tanıştın mı?

Yarışmadan sonra devletin farklı kademelerinden beni tebrik etmek isteyen kişiler oldu. Çok teşekkür ederim tekrardan onlara. Yarışmadan önce böyle bir imkanım yoktu ama şimdi bunu da yaşama fırsatım oldu. Selçuk Bayraktar ile tabii ki tanışmak isterdim. Şu an olmasa bile okulumu bitirdikten sonra kendimi geliştirince biz tanışacağız inşallah.

Hikmet, bizimle hikayeni paylaştığın ve samimiyetin için çok teşekkür ederiz.

Sormak istediğin başka bir şey varsa cevaplayabilirim.

Çok teşekkürler, iyi ki bağlandın. Seninle tanışmak ve sohbet etmek çok keyifli. İnşallah hedeflediğin doğrultuda ilerlerken daha nice başarınla seninle yeniden buluşmak nasip olur.

Ben son bir şey söylemek istiyorum. Benim ders çalışırken bazı programları öğrenmek için kullanabileceğim bir bilgisayarım yoktu. Ama ben yılmadım daha çok emek vererek programları öğrendim. Şimdi bilgisayarım var ve oradan çalışıyorum. Buradan diğer arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Böyle bir durum sizi yavaşlatabilir ama kesinlikle durdurmamalı. Sizin ömrünüzden daha fazla zaman gidebilir ama istediğiniz şeyi başardıktan sonra bunun bir önemi olmadığını fark edeceksiniz. Ben bu yayına çok önem veriyorum çünkü birilerinin hayatına dokunabileceğini düşünüyorum. Karşınızda cep kitapları ile tarlada ders çalışan biri var.

Verdiğin bilgiler için çok teşekkürler.

Ben teşekkür ederim. Sizinle tanışmak çok güzel.