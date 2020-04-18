Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Hangi iki il birbiriyle komşudur?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster sevenleriyle buluştu. Bir yarışmacıya 15 bin TL değerindeki sorulan soru son bölüme damga vurdu. Ekran başındakiler, o sorunun yanıtını internetten araştırmaya başladı. İşte, Hangi iki il birbiriyle komşudur? sorusunun doğru yanıtı...

SORU:

Hangi iki il birbiriyle komşudur?

A: Ordu ve Trabzon

B: Sivas ve Giresun

C: Zonguldak ve Kastamonu

D: Isparta ve Uşak

Doğru cevap: B ŞIKKI