Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Hangi iki il birbiriyle komşudur?
Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan yeni bölümünde bir yarışmacıya sorulan büyük para ödülüne sahip soru ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan bölümünde, Ordu, Giresun, Trabzon, Sivas gibi şıkların yer aldığı yarışmacıya sorulan soru şu şekilde; Hangi iki il birbiriyle komşudur? İşte, o sorunun doğru yanıtı...
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster sevenleriyle buluştu. Bir yarışmacıya 15 bin TL değerindeki sorulan soru son bölüme damga vurdu. Ekran başındakiler, o sorunun yanıtını internetten araştırmaya başladı. İşte, Hangi iki il birbiriyle komşudur? sorusunun doğru yanıtı...
SORU:
Hangi iki il birbiriyle komşudur?
A: Ordu ve Trabzon
B: Sivas ve Giresun
D: Isparta ve Uşak
Doğru cevap: B ŞIKKI
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