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Televizyon
Haber Giriş: 22.02.2020 - 23:09,Son Güncelleme:/

Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Dinlediğiniz 'Yassassin' şarkıyı seslendiren şarkıcı kimdir?

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Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Dinlediğiniz 'Yassassin' şarkıyı seslendiren şarkıcı kimdir?
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan bölümünde bir yarışmacıya sorulan soru izleyenler tarafından merak konusu oldu. Büyük para ödülüne sahip sorunun yanıtını ekran başındakiler internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki, Dinlediğiniz 'Yassassin' şarkıyı seslendiren şarkıcı kimdir? İşte, o sorunun yanıtı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster 22 Şubat Cumartesi akşamı izleyenlerin karşısına çıktı. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı televizyon başındaki izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Dinlediğiniz 'Yassassin' şarkıyı seslendiren şarkıcı kimdir? sorusunun cevabı.

SORU

Dinlediğiniz 'Yassassin' şarkıyı seslendiren şarkıcı kimdir?

A- Ozzy Osbourne

B-David Bowie

C-John Lennon

D-Mick Jagger

 Doğru Cevap: B şıkkı

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