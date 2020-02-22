Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Dinlediğiniz 'Yassassin' şarkıyı seslendiren şarkıcı kimdir?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan bölümünde bir yarışmacıya sorulan soru izleyenler tarafından merak konusu oldu. Büyük para ödülüne sahip sorunun yanıtını ekran başındakiler internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki, Dinlediğiniz 'Yassassin' şarkıyı seslendiren şarkıcı kimdir? İşte, o sorunun yanıtı.
ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster 22 Şubat Cumartesi akşamı izleyenlerin karşısına çıktı. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı televizyon başındaki izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Dinlediğiniz 'Yassassin' şarkıyı seslendiren şarkıcı kimdir? sorusunun cevabı.
Dinlediğiniz 'Yassassin' şarkıyı seslendiren şarkıcı kimdir?
A- Ozzy Osbourne
B-David Bowie
C-John Lennon
D-Mick Jagger
Doğru Cevap: B şıkkı
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