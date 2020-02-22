Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Dinlediğiniz 'Yassassin' şarkıyı seslendiren şarkıcı kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster 22 Şubat Cumartesi akşamı izleyenlerin karşısına çıktı. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı televizyon başındaki izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Dinlediğiniz 'Yassassin' şarkıyı seslendiren şarkıcı kimdir? sorusunun cevabı.

SORU

Dinlediğiniz 'Yassassin' şarkıyı seslendiren şarkıcı kimdir?

A- Ozzy Osbourne

B-David Bowie

C-John Lennon

D-Mick Jagger

Doğru Cevap: B şıkkı