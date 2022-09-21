'Kim Bu Aile' filminin oyuncularından özel açıklamalar!

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OYUNCULAR PİŞİRDİ



7 Ekim’de vizyona girecek “Kim Bu Aile?” filminin oyuncuları Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ ve yönetmeni Bedran Güzel, önceki gün Kanyon AVM’de bulunan Usla Akademi’de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, filmin hikâyesinde önemli bir yer tutan gizli soslu tavuklardan ikram edildi. Şef Sedef İybar’la birlikte mutfağa girip tavuk pişiren oyuncular, daha sonra filmi anlattı.

AKSİYON VE KOMEDİ

◊ Bedran Güzel: “Şartları zorladığımız bir aksiyon komedi filmi oldu.”

◊ Cengiz Bozkurt: “Polislikten ihraç edildikten sonra göreve dönebilmek için bir operasyonun parçası oluyoruz. Mafya grubunun üyelerini yakalamak amacıyla bir tavukçu açıyoruz.”

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◊ Nurgül Yeşilçay: “Ben dublörler yapacak diye düşünüyordum ama çoğu aksiyon sahnesini biz çektik.”

◊ Ferit Aktuğ: “Koreografisi 3 gün süren bir aksiyon sahnemiz vardı, o bizi epey yordu. Yerlerde yuvarlandık.”

◊ Onur Buldu: “Aksiyon sahnelerinde yönetmenimiz beni çok beğendi, ‘Senin fazla eğitime ihtiyacın yok’ dedi!”