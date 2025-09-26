Kilosunu kıyafetlerinin altına saklıyordu... Sararıp soldu ama sonunda miniyi de giydi!

Haberin Devamı

Bu türden merak uyandıran kişiler, yaşları ilerledikçe kendilerine gelen eleştirilere karşı direnç geliştirir. Ama gençler için iş o kadar da kolay olmaz...

Söz konusu kişi eğer bir oyuncu, model ya da şarkıcıysa o zaman fiziksel görünümüne yönelen bu eleştirileri bir noktaya kadar anlamak mümkün...

Diğer yandan sadece gösteri dünyasının ünlüleri nasiplenmiyor bu tür ağır eleştirilerden.

İşte Catharina Amalia da bunlardan biri.

MANKEN YA DA OYUNCU BİLE DEĞİL

Her ne kadar uzun boylu ve gösterişli fiziğe sahip bir genç kız olsa da Catharina Amalia, ne bir oyuncu ne bir şarkıcı ya da manken.

Hollanda Kralı Williem Alexander ile Kraliçe Maxima'nın üç kızının en büyüğü o... Bir başka deyişle ülkesinin gelecekteki kraliçe, babasının veliahdı.

Aslında bedeninin ön planda olduğu bir mesleği olmayacak. Ama Prenses Catharina Amalia, daha bir yıl öncesine kadar fazla kiloları yüzünden sinema yıldızlarından ya da modellerden bile daha fazla eleştiri aldı..

Belki de peri masallarıyla büyüyen kız çocuklarının hayalindeki prenseslere benzemediği yani incecik olmadığı için...

FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU

Aslında böyle bir zorunluluğu da yoktu genç kızın. Yine de sonunda ne yaptı ne etti, annesi Maxima ile birlikte hemen hemen aynı zamanda fazla kilolarından kurtuldu.

Daha iki yıl öncesine kadar kalın paltoların, kat kat kıyafetlerin altına saklanan Catharina Amalia, kilo verdikçe giyimi kuşamı da değişti...

Son zamanlarda sıcak havada bile giydiği o kalın paltoları ve ceketleri çıkarıp attı...

Hatta mini etek bile giymeye başladı.

Catharina Amalia, bir süredir annesi Maxima ile birlikte ABD'de bulunuyor. Birleşmiş Milletler toplantıları sırasında onlar da bazı buluşmalar gerçekleştirdi.

ARTIK MİNİ GİYMEYE BAŞLADI

Bunlardan birinde de New York'ta Bill Gates ile buluştular. Annesi Maxima'ya o görüşme sırasında eşlik eden Amalia, giyimi kuşamıyla herkesi şaşırttı.

Fazla kilolarından kurtulan genç prenses, lacivert mini bir elbise giydi. Görünümünü ten rengi çizmeler ve aynı renk çanta ile tamamlayan 21 yaşındaki Prenses Catharina Amalia, bu yeni görünümüyle hayranlarından da tam not aldı.

Genel olarak yaşından daha olgun giyinmekle eleştirilen Catharina Amalia, bu kez bütün o ağır eleştirilerden kurtulmuş oldu.

Catharina Amalia, uzun süre eleştiri konusu olan fazla kilolarını saklamak için kat kat giyindi.







Ama sonunda istediği kiloya ulaşınca giyim tarzı da değişti.

Her ne kadar İspanyol dengi Leonor kadar ön plana çıkmıyor olsa da Amalia da özellikle son zamanlarda hatırı sayılır miktarda bir ilgiyi üzerinde topluyor. Çünkü o da günün birinde ülkesinin tahtına oturacak "veliaht prensesler" kuşağından.

Tıpkı İspanya'daki Leonor, Belçika'daki Elisabeth, İsveç'teki Victoria ve onun kızı Estelle gibi. Zamanı geldiğinde tahtı babasından devralacak olan Amalia da sık sık dünya basınında kendine yer buluyor.

Amalia, daha şimdiden dünyanın en gözde bekar genç kızları arasında yer alıyor.

Gelecekte babası Kral Willem Alexander'ın yerine ülkesinin tahtına geçecek olan Amalia, Avrupa'nın soylu ailelerinin de ilgi odağında. Yani birçok kişiye göre geleceği parlak ideal bir elin adayı.

DÜNYAYA GELİŞİ 101 PARE TOP ATIŞIYLA İLAN EDİLDİ

2003 yılında dünyaya gelişi yüz bir top atışıyla kutlanan Amalia, küçücük yaşlarından itibaren gelecekteki konumuna uygun bir şekilde yetiştirildi.

Son olarak da Amsterdam Üniversitesi'nde politika, hukuk ve psikoloji eğitimine başladı geçen yılın ekim ayında.

Ama bu kadar çok dikkat çeken bir kişi olduğu için de onun yüksek öğrenimi hem ülkenin geneli hem ailesi için bir sorun oldu.

Ülkedeki suç örgütleri tarafından tehdit edilen ve güvenliği tehlikeye giren Prenses Amalia, bu yüzden uzun süre kaldığı öğrenci evinden dışarı adım bile atamadı uzun süre. Sonra da etrafındaki güvenlik çemberi genişletildi.

KENDİSİNE TAHSİS EDİLEN ÖDENEĞİ GERİ VERDİ: Bu nedenle bir süre manşetleri işgal eden Amalia, ondan bir yıl önce de başka bir konuyla gündemin ilk sıralarına yerleşmişti. O dönemde ülkesinin başbakanı Mark Rutte'ye bir mektup yazarak kendisine verilecek olan 111 bin euroluk ödemeden feragat ettiğini açıkladı gen prenses. Bu paranın Prenses'e hem maaş hem de personel giderleri için verileceğini hatırlatalım. Fakat Amalia bundan vazgeçerek halktan ailesine yönelen "fazla masraf oluyorlar" eleştirilerini de azaltmış oldu. Amalia o dönemde yaptığı açıklamada kraliyet görevlerini tam olarak üstleninceye kadar devletten herhangi bir ödenek almayacağını belirtti.



SONUNDA DİPLOMASINI ALDI:

Genç kız Amsterdam Üniversitesi'nde siyaset, hukuk ve ekonomi eğitimine başlayan Amalia, kendisine yönelik kaçırılma tehditleri yüzünden bir süre Madrid'de sürdürdü öğrenimini. Sonra ülkesine döndü. Bu yılın temmuz ayında da Amsterdam Üniversitesi'nden diplomasını aldı.