Kilometrelerce uzaktan saÃ§ saÃ§a baÅŸ baÅŸa birbirlerine girdiler... Bu savaÅŸÄ± okyanus bile bitiremedi

Ä°ÅŸte artÄ±k bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n bildiÄŸi Kate Middleton ve Meghan Markle rekabeti de bunun Ã¶rneklerinden biri... Ãœstelik milyonlarca kiÅŸinin gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde yaÅŸanÄ±yor bu durum.

ARALARINDAKÄ° OKYANUS BÄ°LE REKABETÄ° BÄ°TÄ°REMEDÄ°

Kate Middleton, 2011 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkenin gelecekteki kralÄ± Prens William ile evlenip aileye katÄ±ldÄ±. SonrasÄ±nda da Charles'Ä±n kral olmasÄ±yla birlikte kendisi Galler Prensesi, kocasÄ± da Galler Prensi oldu...

GeÃ§en yÄ±lÄ± kanser tedavisiyle geÃ§iren Kate Middleton, ÅŸimdi bir yandan tam olarak iyileÅŸmeye Ã§abalarken diÄŸer yandan Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunu bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor diÄŸer yandan da resmi gÃ¶revlerini yerine getiriyor.

2018 yÄ±lÄ±nda William'Ä±n kardeÅŸi Harry ile evlenen Meghan Markle ise artÄ±k bambaÅŸka bir hayat yaÅŸÄ±yor iÅŸin gerÃ§eÄŸi.





ONLAR ARTIK BAÅžKA DÃœNYALARIN Ä°NSANLARI

Harry ile Meghan, 2020 yÄ±lÄ±nda ailedeki resmi gÃ¶revlerini bÄ±rakÄ±p ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±lar. Orada iki Ã§ocuklarÄ±yla birlikte kendilerine yeni bir hayat kurdular.

Kate ile Meghan, Londra'da yaÅŸadÄ±klarÄ± sÃ¼rede aralarÄ±nda bir "elti gerilimi" olduÄŸu zaten biliniyordu. Ä°ki ailenin bir dÃ¶nem ortak kullandÄ±ÄŸÄ± sosyal medya hesabÄ± da taraftarlarÄ±nÄ±n yorum bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde kapÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle ayrÄ±ldÄ±...

SonrasÄ±nda asÄ±l sorunun iki kardeÅŸ William ile Harry arasÄ±nda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ksa da "elti gerilimi" bitmek bilmedi.

Åžimdi iki aile arasÄ±nda kilometreler ve koca bir okyanus var. Ama yine de Kate ile Meghan arasÄ±ndaki rekabet bitmek bilmiyor. Ãœstelik ikisi artÄ±k birbirinden Ã§ok farklÄ± hayatlar yaÅŸadÄ±klarÄ± halde..

Deyim yerindeyse fiziksel olarak deÄŸil ama uzaktan uzaÄŸa, okyanus Ã¶tesinden birbirleriyle kelimenin tam anlamÄ±yla "saÃ§ saÃ§a baÅŸ baÅŸa" kavga etmeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.

ÅžÄ°MDÄ° SIRA REYTÄ°NG SAVAÅžINA GELDÄ°

Bunun son Ã¶rneklerinden biri de gÃ¼nlerdir konuÅŸuluyor.

BilindiÄŸi gibi bir dijital platform iÃ§in yaÅŸam tarzÄ± programÄ± hazÄ±rlayan Meghan Markle, yeni sezonun duyurusunu yaptÄ±. Ek olarak Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki aralÄ±k ayÄ±nda da Noel tatili iÃ§in Ã¶zel bir bÃ¶lÃ¼m hazÄ±rlanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ä°ÅŸte bunun Ã¼zerine Ã¶zellikle de Kate'in hayranlarÄ± tarafÄ±ndan "acÄ±masÄ±z" olarak eleÅŸtirildi. Bunun nedeni de yine Kate ile ilgili.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Kate Middleton'Ä±n ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± geleneksel Noel konserinin ekrana gelme zamanÄ±yla, Markle'Ä±n programÄ± kapsamÄ±nda hazÄ±rlayacaÄŸÄ± Noel Ã¶zel bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ekrana geliÅŸi Ã§akÄ±ÅŸacak.

Bir baÅŸka deyiÅŸle iki elti bu kez reyting savaÅŸÄ±na girmiÅŸ olacak.

KATE NE ZAMAN BÄ°R ÅžEY YAPSA MEGHAN DA BAÅžKA BÄ°R ÅžEY YAPIYOR

Kraliyet uzmanÄ± Hugo Vickers da bu konuda ilginÃ§ bir yorumda bulundu: "Her zaman sÃ¶ylenir ki Galler Prensesi Catherine bir iÅŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda, Meghan Markle da onu gÃ¶lgede bÄ±rakacak ya da onun yaptÄ±ÄŸÄ±yla Ã§akÄ±ÅŸacak baÅŸka bir ÅŸey yapar."

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu sÃ¶ylenenler de haksÄ±z deÄŸil.

Harry ile Meghan'Ä±n 2020 yÄ±lÄ±nda ailedeki resmi gÃ¶revlerini bÄ±rakacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ± bile Kate'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼yle Ã§akÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya ve tabii ki aile bu ÅŸoke eden geliÅŸmeye alÄ±ÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Kate'in o yÄ±lki yeni yaÅŸÄ± deyim yerindeyse "arada kaynadÄ±, gitti."

Markle belki de tesadÃ¼f eseri eltisi Kate Middleton herhangi Ã¶nemli bir etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ya da konuÅŸulacak bir ÅŸey yaptÄ±ÄŸÄ±nda hemen karÅŸÄ± hamlede bulunup ya onu gÃ¶lgede bÄ±rakacak ya da en az onun kadar konuÅŸulacak baÅŸka bir adÄ±m atÄ±yor.





REKABETÃ‡Ä° BÄ°R KÄ°ÅžÄ°LÄ°ÄžÄ° VAR

BÃ¼tÃ¼n bunlar yÃ¼zÃ¼nden de Markle "acÄ±masÄ±z, kÃ¶tÃ¼" olarak nitelendiriliyor.

Kraliyet uzmanÄ± Hugo Vicker, iki eltinin yaptÄ±klarÄ± iÅŸlerin bÃ¶ylesine Ã§akÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± "Meghan Markle'Ä±n rekabetÃ§i kiÅŸiliÄŸiyle iliÅŸkilendirdi.

Onun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Kate ile Meghan'Ä±n Noel etkinlikleri de Ã§akÄ±ÅŸacak.

Ama bu konudaki yorumu Markle'Ä±n hiÃ§ hoÅŸuna gitmeyecek tÃ¼rden: "Galler Prensesi'nin ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± Westminster Abbey'deki etkinlik hayÄ±r kurumlarÄ± yararÄ±na yapÄ±lÄ±yor. Meghan Markle'Ä±n daha fazla yapraÄŸÄ± kesip salatalara serpiÅŸtireceÄŸine veya Kaliforniya'da ne yapacaksa onun aynÄ± ligde olduÄŸuna pek ikna olmadÄ±m."

HER ÅžEY NEDÄ°ME ELBÄ°SELERÄ°YLE BAÅžLADI

Kate ile Meghan arasÄ±nda duyulan ilk gerilim 'nedime elbisesi krizi' oldu..

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Meghan ile Harry'nin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nden Ã¶nce iki elti bÃ¼yÃ¼k bir gerilim yaÅŸadÄ±. Yine iddialara bakÄ±lÄ±rsa Kate, nedime olacak kÄ±zÄ± Charlotte'un kÄ±yafetinin tam olarak Ã¼zerine uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Nedimelerin Ã§orapsÄ±z ayakkabÄ± giymesine de karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°ki elti bu yÃ¼zden tartÄ±ÅŸtÄ±... Hatta o sÄ±rada Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸi Louis'yi henÃ¼z dÃ¼nyaya getirmiÅŸ olan Kate bu tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda aÄŸladÄ±.

Ama sonrasÄ±nda Harry'nin kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Spare adlÄ± kitapta aslÄ±nda aÄŸlayan kiÅŸinin Meghan olduÄŸu iddiasÄ± yer aldÄ±. Yine oradaki iddialara gÃ¶re Kate sonradan Meghan'a bir Ã§iÃ§ek yollayÄ±p Ã¶zÃ¼r notu da gÃ¶nderdi.

SonuÃ§ olarak herkesin kendi aÃ§Ä±sÄ±ndan anlattÄ±ÄŸÄ± bu olayÄ±n aslÄ± yÄ±llardÄ±r net olarak da bilinmiyor.