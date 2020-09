Kill İt dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Kill İt oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Kill it dizisi aksiyon ve gizem türüne ait olduğu için hemen hemen her yaştan insan tarafından izlenilen çok popüler bir dizidir. Sizler için Kill it dizisini ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve derledik.

Kill It Dizisinin Konusu Nedir?

Kill it dizisinin konusunda tutkulu ve gizemli bir hayvan sever ve aynı zamanda bilgili ve yetenekli bir veteriner olan Kim Soo-hyun aslında sıradışı bir seri katildir. Veterinerliği ile seri katilliğini saklamaktadır. Yani asıl kimliğini gizlemek amacı ile veteriner olarak çalışmakta olan Kim Soo-hyun aslında kötü bir üne sahip olmaktadır. Bir yandan da sempatik bir ruha sahip olan ama bu ruhunu gizlemekte olan inatçı bir dedektif Do Hyun-jin bulunmaktadır. Bu karakter ise onu direkt olarak Kim Soo-hyun'a götüren bir olay üzerinde çalışmaktadır.

Aradığı seri katili bulduğuna inanan Do Hyun-jin karakteri , Kim Soo-hyun'un karakterini ve bu karakterin geçmişini detaylı bir şekilde araştırmaktadır. Yaptığı araştırmaların sonucunda bulduğu bilgiler onu bambaşka bir gerçeğe götürmektedir. Kill it dizisinde son derece gizem vardır. Aslında çok yıllar önce bu iki kişiyi birbirine bağlamakta olan gizemli olayı çözmek için birlikte heycanlı bir yola çıkarlar.

Kill It Dizisi Kaç Sezon ve Kaç Bölümdür?

Kill it dizisi toplam 1 sezon sürmektedir. Kill it dizisinin her sezonunda yaklaşık olarak 12 bölüm bulunmaktadır. Bu dizinin yayın tarihi 23 Mart 2019 tarihi ile 28 Nisan 2019 tarihi arasında yayınlanmıştır. Kill it dizisinin yayın kanalı ise Kore kanalı olan OCN kanalıdır. Bu dizinin yayın günleri ve yayın saati: Cumartesi ve Pazar günü, saat 22:20'dedir. 12 bölümden oluşan kill it dizisi aksiyon ve gizem olarak ilerlemesinin yanı sıra konuya hemen girerek heyecanlı bir gidişat sunmakta ve ayrıca diziye romantik sahneler yaşanarak dizideki heyecanı arttırmaktadır..

Kill It Dizisi Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Kill it dizisinin başrol oyuncuları Güney Kore'de bulunan çok iyi oyunculardır. Bu sebeple bu oyuncular diziyi üstlere çıkarmayı başarmışlardır. Başrol oyuncular: Jang Ki-Yong veteriner olarak kimliğini gizleyen seri katil ve Nana ise akademinin en iyi dedektifidir. Ayrıca dizide Roh Jeong-Eui, Jung Hae-Kyun, Lee Jae- Won, Jo Han-Chul ve Kim Hyun- Mok gibi başarılı oyuncular yer almaktadır.

Kill It Dizisi Yönetmeni Kimdir?

Kill it dizisinin ünlü yönetmeni Nam Sung-Woo’dır.

Kill It Dizisinin Senaristi Kimdir?

Kill it dizisinin senaristleri Son Hyun-Soo ve Choi Myung-Jin’dir.

Kill It Dizisinin IMDB Puanı Kaçtır?

Kill it dizisinin imdb puanı 10 puan üzerinden 7,6 puana ulaşmıştır.