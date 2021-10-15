Kılıcı bıraktı tabancayı aldı

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Oyunculuk eğitimini LSA Brighton'da alan Oğuzhan Yarımay, Diriliş Ertuğrul’un yanı sıra, Türkler Geliyor ve Adaletin Kılıcı gibi önemli projelerde rol alarak beğeni toplamıştı. Elinde kılıç olduğu halde ekranlara gelen genç sanatçı kamera karşısına geçeceği filmde tabancası ile karşımıza çıkıyor. Film için özel olarak dövüş teknikleri dersleri alan Yarımay aksiyon türündeki yeni filminde uluslararası silah kaçakçılığı yapan geniş bir şebekeyi çökertmek için kurulan özel bir timdeki bir askeri canlandırıyor. Genç sanatçı, filmin çekimlerinin İstanbul'un yanı sıra Fas'ta gerçekleşeceğini söylüyor.