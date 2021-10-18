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Kıbrıs’ta Direniş ve Zafer Vakti…

#Kıbrıs Zafere Doğru#Ahmet Kural#Serkan Çayoğlu
Kıbrıs’ta Direniş ve Zafer Vakti…

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı, büyük bir merakla beklenen “Kıbrıs Zafere Doğru” yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de başlıyor.

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Dizinin merakla beklenen ilk bölümde; 6 ay sonra… Tarih Ağustos 1964, Kıbrıs’ın Çanakkale Destanı olarak bilinen Erenköy Direnişi, yeni sezon ilk bölümden itibaren doludizgin ekranlara yansıyor.
Ankara, İstanbul ve İngiltere’den vatanlarını savunmak için üniversite tahsillerini yarıda bırakıp vatan savunmasına koşan Kıbrıslı 500’ü aşkın öğrenci ve 200 civarı Kıbrıslı Mücahitin, 15.000 Yunan ve Rum askeri tarafından çevrilmişken sürdürdükleri destansı direnişe Ankaralı, Mücahit Kemal ve Mücahit Derviş Lefkoşa’dan destek vererek katılıyor.
Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs’a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT’nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girmenin planlarını yapar.
Ailesini Samson’un elinden kurtaran Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile bir mücahit ağı oluşturarak gizli görevlerine başlar.
Ankaralı, Nişanlısı Ayşe’nin Kıbrıs’a geldiğinden habersiz bir durumda Mücahit Kemal ve yeni Mücahitlerden oluşan ekiple ayrılmaz bir operasyon takımı olmuştur. Gizli görevle Erenköy’e desteğe yollanan Mücahitler orada Denktaş ve Akıncı komutanla buluşmak gayreti içindeyken Rumların büyük taarruzu başlar. Bu zamana kadar yaşananlar sokak çatışmasından öteye gitmezken artık Kıbrıs’ta 15 bin kişiden oluşan Yunan ve Rum ordusu destroyerlerle, toplarla saldırıya geçer. Gözler gökyüzünde, Türkiye’den gelecek bombardıman uçaklarını ve Cengiz Topel’i beklerken Mücahitler var güçleri ile siperde savaşmaktadır.
Yönetmenliğini Osman Taşcı ve Barış Erçetin’in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran’ın kaleme aldığı “Kıbrıs Zafere Doğru” çok konuşulacak yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de...

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kıbrıs Zafere Doğru#Ahmet Kural#Serkan Çayoğlu

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