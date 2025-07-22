Kıbrıs Harekâtı beyazperdede

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Çekimlere 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci yıldönümünde; 20 Temmuz günü start verildi.

Başrollerini Emre Bey ile Almida Ada’nın paylaştığı, kadrosunda Didem İnselel, Selen Öztürk, Renan Bilek, Fırat Doğruloğlu, Engin Hepileri, Cemal Hünal, Hüseyin Avni Danyal, Volkan Severcan gibi ünlü isimlerin de yer aldığı “Ayşe Tatile Çıktı”nın yönetmen koltuğunda, senaryoyu da kaleme alan Özer Feyzioğlu oturuyor.

Yapımcılığını Coşkun Özer’in üstlendiği, 28 Kasım’da vizyona girmesi planlanan film, 1958’de Lefkoşa’da yaşayan idealist öğretmen Ali’nin hikâyesine odaklanıyor.

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Ersin Tatar’dan set ziyareti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Ayşe Tatile Çıktı” filminin setini ziyaret ederek ekibe başarı diledi. Cumhurbaşkanı Tatar, filmin Kıbrıs Türklerinin 1974 yılına gelene kadar neler yaşadığını genç nesillere ve tüm dünyaya aktarabilmek adına büyük bir hizmet olacağını söyledi.