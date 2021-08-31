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Televizyon
Haber Giriş: 31.08.2021 - 12:34 | Son Güncelleme:

Kibariye'nin annesi kim? "Şofeer şofer" haykırışları uzun süre konuşulmuştu

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Kibariye'nin annesi kim? "Şofeer şofer" haykırışları uzun süre konuşulmuştu

Kibariye'nin 20 yıl evli kalıp 1999 yılında boşandığı Tünay Ürek’e verdiği tepkiyle uzun süre konuşulmuştu. Tüm Türkiye Makbule Tokmak’ı "Şofeer şofer" hitabıyla tanımıştı. Makbule Tokmak sayesinde tanımıştı. Kibariye'nin zirveye tırmandığı yıllarda eşinin ona ihanet ettiğine dair iddialar üzerine ekranlara çıkan Makbule Hanım "Şofeer şofer" diyerek kızgınlığını dile getirmişti.

Kibariye'nin hayat hikayesinde en çok dikkat çeken isimlerden olan annesi Makbule Tokmak, bir televizyon programıyla yeniden gündeme geldi. Manisalı olan Makbule Tokmak, 8 çocuğunun babasıyla yıllar sonra nikah masasına oturmuş.

Bir dönem Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak'ın 'şofer şofer' haykırışları ile tanınmıştı. Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak'ın bir zamanlar televizyona çıkıp "Kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü havaya girdi. Şoför Tünay... Şimdi bey oldu o" sözleri ile hafızalara kazınmıştı..  Aradan yıllar geçtikten sonra torunu Birgül'ün düğününde dans etmesi ile yeniden ortaya çıkmıştı. 

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