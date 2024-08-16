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Kibarca Öldürmek filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Kibarca Öldürmek oyuncuları ve hikayesi

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Kibarca Öldürmek filmi konusu nedir, ne zaman çekildi Kibarca Öldürmek oyuncuları ve hikayesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 17:40

Kibarca Öldürmek (Killing Them Softly) televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Andrew Dominik tarafından yönetilen, Brad Pitt'in başrolde olduğu George V.Haggins'in Cogan's Trade isimli romanından uyarlanan 2012 yapımı Kibarca Öldürmek konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. İşte, Kibarca Öldürmek oyuncuları ve merak edilenler...

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Kibarca Öldürmek filmi, 22 Mayıs 2012'de 2012 Cannes Film Festivali'nde gösterime girmiş ve olumlu eleştiriler almıştı. Filmin yönetmenliğini Andrew Dominik üsleniyor. Film, yerel bir çetenin yönettiği, büyük paraların döndüğü bir yeraltı kumar işletmesinde ciddi bir soygunu anlatıyor. Kibarca Öldürmek filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kibarca Öldürmek filmi konusu nedir, ne zaman çekildi Kibarca Öldürmek oyuncuları ve hikayesi

KİBARCA ÖLDÜRMEK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yerel bir çetenin yönettiği, büyük paraların döndüğü bir yeraltı kumar işletmesinde ciddi bir soygun gerçekleştirilir. Failler kendilerini akıllı zanneden ama aslında geride bir sürü iz bırakan üç adamdır. Bunun üzerine çete, düzenlendiği poker oyunları sırasında yapılan soygunları araştırmak için Jackie Cogan'ı görevlendirir. Soğukkanlı Jackie acımasızlığı ile tanınır ama işini bir o kadar da 'temiz' ve 'kibarca' yapar. İşin esas faillerini bulmak ve icaplarına bakmakla görevlendirilen kiralık katil, diğer yandan da yaşadığı ülkenin gerçek yüzünü görebilen bir adamdır...

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KİBARCA ÖLDÜRMEK OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Brad Pitt, Ray Liotta, Richard Jenkins'in üstlendiği filmde Ray Liotta,
Scoot McNairy, Ben Mendelsohn rol alıyor.

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