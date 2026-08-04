‘Ketum’ aşıkların büyük sevinci: İlk bebeklerini kucaklarına aldılar!

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İlişkilerinde dört yılı deviren Sebastian Stan (43) ve Annabelle Wallis (41) anne baba oldu.

Çiftin ilk çocuklarını bekledikleri nisan ayında belli olmuştu.

Özel hayatları konusunda çok ketum davranan ve ilişkilerini gizlilik içinde yürüten iki ünlü oyuncu bu hamilelik haberinin ardından mayıs ayında Cannes Film Festivali'nde bir ödül töreninde birlikte kırmızı halıda boy göstermiş, Annabelle Wallis’in ilerleyen hamileliği de ilk kez o zaman fotoğraflara yansımıştı.

Ünlü magazin sitesi TMZ, iki yıldız ismin temmuz ayında çocuk sahibi olduğunu iddia etti.

Sebastian Stan ve Annabelle Wallis bunca zamandır birlikte olmalarına rağmen, özel hayatları konusunda oldukça gizli davranıyorlar ve ilişkileri hakkında sessiz kalıyorlar.

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Sebastian Stan Nisan 2025'te, Vanity Fair'in Mayıs 2025 kapağı için verdiği bir röportajda ilişkileri hakkında nadir bilgiler vermiş ve "Günümüzde herhangi bir mahremiyete sahip olmanın gerçekten çok zor olduğunu düşünüyorum” dedikten sonra ilişkilerinin kamuoyu karşısında konuşmadıkları bir konu olduğunu da eklemişti.

Stan, ilişkisinin hayatının "bir şekilde kendime saklamaya çalıştığım tek kısmı" olduğunu, ancak olan bitenin bir şekilde sonunda ortaya çıktığını da söylemişti.

İkili ilk kez 2022'de Robert Pattinson'ın New York'taki doğum günü partisinde birlikte görülmüştü.

İki ünlü yıldız oyuncu 2024 yılına kadar gözlerden uzak durdular, ardından kırmızı halıya birlikte çıkmaya başladılar.

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Sebastian Stan, Şubat 2024'te Berlin Film Festivali'nde, başrolünde oynadığı A Different Man filminin galasına Wallis'i yanında getirdi. İkili üç ay sonra da Stan’in diğer projesi The Apprentice için Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda birlikte yürüdüler.

Sebastian Stan, Ocak 2025'te, ilk kez Altın Küre kazandığında yaptığı ödül konuşmasını sahneden Wallis'e tatlı bir selam göndererek bitirmiş ve ona "Annabelle, seni seviyorum." diye seslenmişti.

Sebastian Stan daha önce "Gossip Girl" dizisindeki rol arkadaşı Leighton Meester ile birlikteydi. 2008'de çıkmaya başladılar ve 2010'da ayrıldılar. Ünlü oyuncunun adı Dianna Agron, Jennifer Morrison, Margarita Levieva ve Alejandra Onieva gibi başka ünlü güzellerle de anılmıştı.

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Annabelle Wallis de daha önce bir başka ünlü oyuncu Chris Pine ile dört yıllık bir aşk yaşamış, çift Mart 2022'de ayrılmıştı.