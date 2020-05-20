Ketenpere filminin konusu ne? Ketenpere filmi oyuncuları kimdir?

Şafak Sezer’in hem oynadığı, hem de senaryosunu yazdığı Ketenpere, dizilerde figüranlık yapan ve kendi filmini çekmenin hayallerini kuran Kalender ve Vefa’nın eğlence dolu hikayesini anlatıyor. İşte, Ketenpere filmi hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

Kamil Çetin'in yönettiği; Şafak Sezer, Hakan Ural, Mehmet Esen, Elif Erol, Orhan Aydın, Serkan Şengül, Volkan Başaran ve Turabi Çamkıran'ın oynadığı "Ketenpere" 2017'de vizyona girmişti.

Filmde usta isimlerin yanı sıra ayrıca; Abidin Yerebakan, Orhan Aydın, Turabi Çamkıran, Volkan Başaran, Afrikalı Ali, Uğur Kalabaş, Ali Yerlikaya, Ümit Okur, Şenol ipek, ve Ömer Kurt gibi isimler de rol alıyor. Filmin konusu şöyle;

Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak ve sözsüz roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kurmakta; yaşadığı semtteki çevresine ufak tefek roller ayarlamaya çalışmaktadır. Akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alan Kalender, kısa süreyle cezaevine girer. Cezaevinde Vefa abi isimli bir mahkumla karşılaşır. Vefa, kendisinden yaşca küçük olan Kalender’i rol aldığı dizilerden, filmlerden tanımaktadır; kısa sürede Kalender’i çok sever ve himayesine alır.

Cezasını tamamlayan Kalender, cezaevinden çıkar ve eski yaşamına geri döner. Vefa’nın dışarıdaki adamları ona dışarıda da yardım ederler. Bir süre sonra Vefa da cezaevinden çıkar. Kalender, Vefa’nın yanına gider ve yıllardır hayalini kurduğu kendi cast şirketini kurmaktan ve film çekme hayalinden bahseder. Vefa çok sevdiği Kalender’e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir. Olaylar sürpriz şekilde gelişir.