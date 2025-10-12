“Ketenpere Dalavere”nin setinde kutlama

Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 10:24
Şafak Sezer, 56’ncı yaşını yeni filmi “Ketenpere Dalavere”nin setinde ekip arkadaşlarıyla kutladı.
Şafak Sezer’in ‘Kalender’ karakteriyle başrolünde yer aldığı “Ketenpere Dalavere” filminin çekimleri devam ediyor. Ünlü oyuncu yeni yaşını önceki gün sette rol arkadaşları ve filmin yapımcısı Polat Yağcı’yla beraber kutladı.
Oyuncu kadrosunda Ersin Korkut, Aslı Bekiroğlu, Gökhan Yıkılkan, Abidin Yerebakan, Deniz Oral, Mehmet Esen ve Orhan Aydın’ın yer aldığı, Şafak Sezer
’in senaryosuna da imza attığı “Ketenpere Dalavere
” 2026 yılının başında vizyonda olacak.