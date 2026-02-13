SakladÄ±ÄŸÄ±m sÄ±rlar bedenimi aÄŸrÄ±tÄ±yor demiÅŸti... UÄŸraÅŸÄ±p anne oldu ama huzuru yok: KÄ±zÄ±m babasÄ±z bÃ¼yÃ¼yecek

Haberin DevamÄ±

ÅžÃ¶yle bir bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ne kadar da doÄŸru bir ifade... GÃ¼zellik kimi zaman hayatta insanÄ±n yolunu aÃ§an bir ayrÄ±calÄ±k olsa da her zaman kesintisiz mutluluk getirmiyor.

TÄ±pkÄ± sinemanÄ±n gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ± Megan Fox'a olduÄŸu gibi.

KEÅžKE YÃœZÃœ KADAR BAHTI DA GÃœZEL OLSAYDI

Kariyerine ilk baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda Angelina Jolie'ye benzetilen ve bu sayede kariyer yolunda daha hÄ±zlÄ± adÄ±mlar atan Megan Fox, Ã¶zel hayatÄ±nda bir tÃ¼rlÃ¼ mutluluÄŸu ve huzuru bulamadÄ±.

Ä°lk kocasÄ± Brian Austin Green ile Ã¼Ã§ Ã§ocuklu evliliÄŸini daha bitirmeden Machine Gun Kelly ile birlikte olmaya baÅŸladÄ± Fox.

Hatta onunla niÅŸanlandÄ± bile.

Ama yine aradÄ±ÄŸÄ± huzuru bir tÃ¼rlÃ¼ bulamadÄ±. Bir kez hamile kaldÄ±, bebeÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼. Sonra bir kez daha denediler ve bu kez Fox hamileliÄŸini tamamladÄ±.

DiÄŸer yandan bunun keyfini bile sÃ¼remedi.





HAMÄ°LEYKEN ONU BAÅžKA KADINLARLA ALDATTI

Ã‡Ã¼nkÃ¼ gerÃ§ek adÄ± Colson Baker olan Machine Gun Kelly, daha hamileyken onu aldattÄ±. Bunun Ã¼zerine hemen niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ± terk etti.

KÄ±zlarÄ±nÄ±n dÃ¼nyaya geliÅŸi sÄ±rasÄ±nda Machine Gun Kelly onu yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Hatta barÄ±ÅŸma sÃ¶ylentileri bile Ã§Ä±ktÄ±. Ama bunun doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Megan Fox ile Machine Gun Kelly, bambaÅŸka bir sÃ¶ylentiyle gÃ¼ndemde. Bunun nedeni de Fox'un minik kÄ±zÄ±nÄ±n babasÄ±nÄ± Ã§ok erken yaÅŸta kaybedeceÄŸi yolundaki endiÅŸesi.





BEBEÄžÄ° BABASIZ KALACAK DÄ°YE KORKUYOR

Megan Fox'u bu kadar endiÅŸeye sevk eden ayrÄ±ntÄ±, Machine Gun Kelly'nin sÃ¼rat tutkusu.

ÅžarkÄ±cÄ±, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde hÄ±z sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir otomobil sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼ sÄ±rasÄ±nda Ã§ektiÄŸi videoyu sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Bu durum da Megan Fox'un kabusu oldu.

Her ne kadar yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸ olsalar da kÄ±zlarÄ± Saga Blade'i birlikte bÃ¼yÃ¼tÃ¼yorlar. Bir anne ve baba olarak Ã¶ncelikleri daha minicik olan kÄ±zlarÄ±.

DiÄŸer yandan Machine Gun Kelly'nin bÃ¶ylesine hayatÄ±nÄ± tehlikeye atarak otomobil kullanmasÄ± isi Fox'u, kÄ±zÄ±nÄ±n geleceÄŸi konusunda endiÅŸeye sevk etti.

Saga Blade'in gÃ¼nÃ¼n birinde babasÄ±z kalÄ±p eksik sevgiyle bÃ¼yÃ¼mesi onu korkutuyor.





ARTIK DÃ–RT Ã‡OCUKLU BEKAR BÄ°R ANNE:Â Â Fox'a yakÄ±n bir kaynak "Megan zaten bekar bir anne olarak hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Riskli davranÄ±ÅŸlar nedeniyle bir felaket olabileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi ise ona dayanÄ±lmaz geliyor. Bunun eski sevgilisini kontrol altÄ±nda tutmak deÄŸil onun sorumsuzluÄŸuyla ilgili olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor" diye konuÅŸtu.

Megan Fox ile Machine Gun Kelly, geÃ§tiÄŸimiz hafta minik kÄ±zlarÄ± Saga Blade ile birlikte hayvanat bahÃ§esine gitti.





'SAKLADIÄžIM GÃœNAHLARIN AÄžIRLIÄžINDAN VÃœCUDUM AÄžRIYOR'

Megan Fox, Machine Gun Kelly ile birlikteliÄŸinden hamile kaldÄ±ÄŸÄ± kÄ±zÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§ektiÄŸi acÄ±yÄ± bir ÅŸiir kitabÄ±nda dizelere dÃ¶kmÃ¼ÅŸtÃ¼.

ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Pretty Boys Are Poisonous (TatlÄ± Ã‡ocuklar Zehirlidir) adlÄ± kitabÄ±nda daha 10 haftalÄ±kken karnÄ±nda kaybettiÄŸi kÄ±zÄ±na dokunaklÄ± sÃ¶zlerle veda etmiÅŸti.

Fox, ÅŸiirinde "Elini tutmak istiyorum... GÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ duymak istiyorum. Ama ÅŸimdi elveda demem gerekiyor.. GÃ¶zlerimi kapatÄ±yorum ve onlar seni iÃ§imden sÃ¶kÃ¼p alÄ±rken, seni gÃ¶ÄŸsÃ¼me sÄ±msÄ±kÄ± bastÄ±rarak tuttuÄŸumu hayal ediyorum..:" dizeleriyle seslendi kÄ±zÄ±na.

Megan Fox bu ilk kitabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nda "BÃ¼tÃ¼n hayatÄ±mÄ± bazÄ± adamlarÄ±n sÄ±rlarÄ±nÄ± saklayarak geÃ§irdim. OnlarÄ±n gÃ¼nahlarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±maktan vÃ¼cudum aÄŸrÄ±yor. Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼m bu sayfalarda yaÅŸÄ±yor ve umarÄ±m burada yazdÄ±klarÄ±m baÅŸkalarÄ±na mutluluklarÄ±nÄ± geri alma konusunda ilham verebilir" diye yazdÄ±.





ESKÄ° KOCASINDAN ÃœÃ‡ OÄžLU VAR

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir hatÄ±rlatma... Megan Fox, eski kocasÄ± Brian Austin Green ile iliÅŸkisinden 13 yaÅŸÄ±nda Noah 11 yaÅŸÄ±nda Bodhi ve 9 yaÅŸÄ±nda Journey adÄ±nda Ã¼Ã§ erkek evlat annesi.

Her ne kadar Brian Austin Green'in hayatÄ±nda baÅŸka biri olsa da bu Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸa ortak ebeveynlik yapÄ±yor eski Ã§ift.

Fox'un isteÄŸi Machine Gun Kelly ile de bÃ¶yle bir iletiÅŸim kurmak. Ama onun Ã§ocukÃ§a davranÄ±ÅŸlarÄ± bu konudaki en bÃ¼yÃ¼k engel.

