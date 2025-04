Keşke eşsiz güzelliği kadar sağlığı da yerinde olsaydı... Geceleri yastığa sarılıp ağlıyor

Haberin Devamı

Her ne kadar kızının babasıyla olaylı şekilde ayrılmış olsa da bir süredir gerçekten sevdiği ve sevildiği, söylenenlere göre evliliğe giden bir ilişki yaşıyor.



Böyle bakınca sanki ünlü modelin kusursuz bir hayatı varmış gibi görünüyor.

Ama pek öyle değil.

Güzeller güzeli model, evinin kapalı kapıları ardında ciddi ve kesin çaresi bulunmayan bir sağlık sorunu yaşıyor. Üstelik bunun yarattığı sonuçlarda mesleğini yaparken de başa çıkmak zorunda kalıyor zaman zaman.

GÜLEN GÖZLERİ CİDDİ BİR SAĞLIK SORUNUNU SAKLIYOR

Bu sözünü ettiğimiz kişi top model Gigi Hadid.

Son dönemde oyuncu ve yönetmen Bradley Cooper ile yaşadığı aşkla konuşulan 29 yaşındaki Hadid'in hayatındaki bütün ayrıntılar ilk bakışta göründüğü kadar kusursuz değil.

Çünkü Gigi Hadid'in gülen gözleri, ciddi bir sağlık sorununu saklıyor.

Ünlü model, kendi açıklamasına göre 2016 yılından bu yana Hoshimoto Tiroidi ile mücadele ediyor. Anlattığına göre bu hastalık bir model olarak kariyerini de zorluyor.

Çünkü hastalık yüzünden Gigi Hadid'in metabolizmasında ciddi değişiklikler oluyor.

Gigi Hadid, bir süre önce Elle dergisine verdiği bir röportajda özellikle de Victoria's Secret defilesine hazırlanırken bu yüzden zorluk yaşadığını anlatmıştı.

KASLARI OLSUN İSTEMİŞTİ AMA ALAY KONUSU OLDU

Hadid defile için fazla kilo vermek istemediğini, vücudunun belli yerlerinde kas yapmak istediğini itiraf etmişti.

Hastalık ve değişen metabolizma hızı yüzünden vücudunun görüntüsünün değiştiğini söyleyen Gigi Hadid, bu yüzden sosyal medyada da acımasız eleştirilere konu olmuştu.

Hatta bir keresinde sahilde yapılan bir çekimde zor anlar yaşadığını da anlattı Hadid.

Söylediğine göre annesi Yolanda Hadid ona "Git, okyanus kıyısında çığlık at. Bu, gerilimini düşürür" öğüdünü verdi.

BEDENİ SU TUTUNCA AĞIR ELEŞTİRİLERE MARUZ KALDI

Gigi Hadid zaman zaman da kiloları daha doğrusu bedenindeki şişkinliklerle mücadele etmek zorunda kaldı. Hatta bir keresinde kendini tutamayıp bir sosyal medya paylaşımı bile yaptı.

Gigi "Benim moda sektörü için kilolu olduğumu söyleyenler, aslında su tutulumu yani ödem görüyorsunuz" diye seslendi. Bununla da yetinmeyip başkalarına karşı empati kurmayı öğrenmeleri çağrısında bulundu.

Haşimato hastalığı, tiroid bezini etkileyen, hipotiroidizme veya tiroidin az çalışmasına neden olan otoimmün bir hastalık. Hastalık genellikle hormon üretiminde azalmaya (hipotiroidizm) neden olur. Vücudun çeşitli bölgelerini etkileyen haşimato, yorgunluk, kilo alma ve kabızlık gibi semptomlara neden olur.





ANNESİ VE KARDEŞLERİ DE HASTALIKLA BOĞUŞUYOR

Bu arada ailesinde zaman zaman hayatını zindana çeviren sağlık sorunlarıyla boğuşan tek kişi Gigi değil. Kardeşi Bella, erkek kardeşi Anwar ve annesi Yolanda'nın da kesin tedavisi olmayan bir hastalığı var.

İkisi de Lyme hastalığına yakalanmış durumda. Bağışıklık sistemini etkileyen ve insanı zayıf zamanında "vuran" bu hastalıkla 2012 yılından bu yana mücadele ediyor Bella Hadid.

Bu, kene ısarması sonucu insana geçen ve "Borrelia burgdorferi" adlı bakterinin yol açtığı bir hastalık. Hastalığı hedef organları cilt, merkezi sinir sistemi, göz ya da kalp gibi organlar. Hastalık alevlendiğinde eklemlerde şişlik ve sıvı birikimi oluyor ve hasta hareket etmekte zorlanıyor.

YILLAR SONRA DA BELİRTİLER DEVAM EDİYOR: Bir kısım hastalarda, belirtiler tedaviden aylar ya da yıllar sonra devam edebiliyor. Bu belirtiler kas ağrıları, kireçlenme, boyun tutulması, zihinsel arazlar, sinirsel şikayetler ve aşırı yorgunluğu içerebilir. Ayrıca bakterinin kansere neden olduğu şeklinde bulgulara da rastlanabiliyor.





YOLANDA HADİD KİTAP BİLE YAZDI: Bella Hadid'in annesi Yolanda da uzun süredir bu hastalıkla mücadele ediyor. Hatta yaşadıklarını ‘Believe Me: My Battle with the Invisible Disability of Lyme Disease’ (Bana İnanın: Lyme Hastalığının Görünmez Engeliyle Savaşım) adlı kitabında da satırlara döktü.

'HASTALIK BENİ GÜZELLEŞTİRDİ': Bella Hadid, daha önce yaptığı bir açıklamada Lyme hastalığı yüzünden "güzelleştiğini" ileri sürmüştü. Bella Hadid, hastalık nedeniyle daha sağlıklı yaşamaya ve beslenmeye çabaladığını bunun da fiziksel görüntüsünü olumlu etkilediğini belirtmişti.